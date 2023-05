Országos Mentőszolgálat: Gyűlöletcunami zúdul a mentőkre

Az Országos Mentőszolgálat az alábbi közleményt adta ki:

„Az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségét 8500 elkötelezett életmentő alkotja, akiket egy nemes cél, a segíteni akarás köt össze. Munkájukra hivatásként tekintenek, amit a legmagasabb szakmai színvonalon szolgálnak a nap minden percében, tekintet nélkül a betegek társadalmi-, vallási-, etnikai- vagy egyéb hovatartozására. Egy ismert művész esete kapcsán vétett irányítói hiba miatt ezt most több médium is kétségbe vonta és politikai támadást indítottak a mentőszolgálat ellen. Ezzel azt a hamis látszatot keltik, hogy a bajtársak nem tesznek meg mindent a betegekért és megkérdőjelezik a mentők szakértelmét, amivel évente 1.2 millió rászorulónak segítenek. Az Országos Mentőszolgálat bajtársai továbbra is legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik munkájukat és segítenek MINDEN RÁSZORULÓNAK!”

Gálvölgyi János esetére utalnak: a 74 éves színész szerda reggel rosszul lett a II. kerületi otthonában. Az egyik lánya hívott hozzá mentőt, de az autó fél óra alatt sem érkezett meg, így a gyerekei vitték be a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára. Gálvölgyi az intenzív osztályra került. Állapota súlyos, de stabil.

A Belügyminisztérium sajtófőnöke azt mondta, Pintér Sándor felkérte a belső ellenőrzési főosztályt, hogy visszamenőleg nézzék át a központi mentő irányító csoporthoz érkező hívások esetlapjait, és foglaljanak állást, indokolt-e a mentésirányítók továbbképzése, érzékenyítése.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

„Soha nem láthattuk még, hogy egy vezető a mentőszolgálat részéről előállt volna és azt mondta igen hibáztunk, a rendszerben van esetleg hiba. Tehát ez soha nem kerülhet szóba, mindig egy dolgozóban találják meg a hibát” – reagálta az ügyre a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége alelnöke. Lengyel Tibor szerint nem csak a mentésirányítók munkáját kellene vizsgálni és korrigálni, rendszerszinten kéne hatékonyabbá tenni a szervezetet. A több mint tíz éve mentőző Lengyel szerint kevés a mentős, sok a feladat, gyakran a kocsihiány is gondot okoz. A mentésirányítás jelenlegi állapotáról azt mondta: „Tizenegynéhány ilyen hely van az irányításon, fent Budapesten, ahol a 104-es felvevőknek kéne ülni, 3 ül ott.”