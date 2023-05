Vaddisznóterror Salgótarjánban

Salgótarján utcáin korábban is lehetett találkozni néha-néha eltévedt vaddisznóval, nemrég azonban az egész várost családostól megszállták. A disznók terrorban tartják a helyieket, akik gyerekeiket és háziállataikat féltik. Sétáltatáskor akár a kutyákat is üldözőbe veszik, számolt be az invázió realitásairól a Tények alapján a Blikk.

photo_camera A vaddisznók esti járőrözés közben. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Valószínűleg a házak közelében kirakott macska- vagy kutyakaja miatt ostromolták meg a várost, de rajtuk nem múlik, ugyanis bármi mást is megesznek, amit csak találnak a kertekben, írja a lap.