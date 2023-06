A kormánynak hála olcsóbb lett az avokádó és a mangó

Életbe lépett a kormány intézkedése, ami előírja a kötelező akciókat a boltok számára, vagyis hogy húsz termékcsoportban legalább egy-egy terméket legalább egy hétig több mint 10 százalékkal leárazzanak. A G7 végignézte a boltok akcióit, és arra jutottak, hogy miután a boltokban eddig is voltak akciók, emiatt a kérdés nem az, hogy a kormány mire kötelezte a boltokat, hanem inkább csak az, hogy a boltok milyen termékeket választottak be a 10 százaléknál magasabb, legalább egy hétig tartó akciós körbe.

Mert ha olyan termékeket akcióznak le, amikből amúgy is kevés fogy, mert a „prémium” kategóriába tartoznak, akkor, ahogy a cikk is írja, egy 10 százalék feletti akció sem fogja érdemben megmozgatni az értékesítési volument. Avokádóból például várhatóan nem fogy majd drámaian több, ha leviszik az árát. Nemcsak azért, mert még úgy is drága, de azért sem, mert nem egy alapélelmiszer, amiből be lehetne tárazni. Márpedig ha az avokádót, vagy hasonló termékeket akcióznak le, azzal viszonylag könnyen ki lehet mozogni azt, hogy komolyabb logisztikai-készletezési problémákba fusson bele egy üzlet. A G7 cikke szerint az Aldi rögtön meg is lépte ezt, leárazták az avokádót, amit most akciósan 699 forintért lehet megvenni az eddigi 1299 forint helyett. Mármint feltehetően darabját. De olcsóbb lett a bio spagetti, a kókuszzsír, illetve a Lidlben a mangó, az Auchanban pedig már csak 2699 forintot kell fizetni a nyírfacukorért az eddigi 2999 forint helyett.