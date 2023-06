Az oroszok nem ismerik el, hogy ukrán állampolgárokat adtak volna át Magyarországnak

A The New Voice of Ukraine az ukrán katonai hírszerzés szóvivőjére, Andrij Juszovra hivatkozva arról számolt be, hogy orosz hivatalos források nem ismerik el, hogy ukrán állampolgárokat adtak volna át Magyarországnak – írta meg a HVG. Juszov szerint az ukrán hatóságok felvették a kapcsolatot az orosz védelmi minisztériummal, de Szergej Sojgu hivatala nem erősítette meg a hírt.

Az Orosz Ortodox Egyház múlt csütörtökön án bejelentette, hogy több ukrán hadifoglyot is átadott Magyarországnak, másnap Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 11 ukrán állampolgár átvételéről adott ki tájékoztatást. Egy ukrán lap arról írt, hogy propagandacélokra tervezik felhasználni a Magyarországra szállított embereket.

Juszov szerint az ukrán fél úgy tudja, a magyar kormány 13 ukrán hadifogoly átvételét kérvényezte az oroszoktól, de nem tudni, Moszkva mennyit adott át, és a hadifoglyok személyazonosságukat sem lehet ismerni. Juszov szerint ha votl is átadás, azt az oroszok nem hivatalos úton rendezték. „Ezt egyértelműen egy célorientált információs és pszichológiai műveletnek tekintjük az orosz agresszorok és az Orosz Ortodox Egyház részéről, és sérti a genfi egyezményt és a nemzetközi humanitárius törvényeket is” – mondta.

Nagy János: Az ukrán állam egyes vezetői méltatlan vádaskodásba kezdtek

Orbán Viktor titkára, Nagy János a Facebookon azt írta, hogy: „Miközben megindult az ukrán ellentámadás, a múlt héten tizenegy, ukrán oldalon harcoló katona érkezett hazánk területére az orosz hadifogságból. Tizenegy olyan kárpátaljai születésű, egyszerű katona, akik nálunk immáron szabad emberek.”

Arról számolt be, hogy „az Orosz Ortodox Egyház és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködéseként érkezhettek Magyarországra”, és „az egyházügyért felelős Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes koordinálta a bonyolult akciót”.

„Ezek az emberek talán már a legrosszabbra számítottak a hadifogságuk alatt, azonban Magyarországra új, szabad életet kezdhetnek. Ismeretlenül is sok erőt és jó egészséget kívánok nekik és családjuknak!” – írja Nagy János, odaszúrva az orosz agresszió ellen védekező ukránoknak:

„Az ukrán állam egyes vezetői ugyanakkor méltatlan vádaskodásba kezdtek ahelyett, hogy megköszönték volna a keresztény egyházaknak a sikeres embermentést, az ukrajnai állampolgárok kiszabadítását.”

Nagy azt írja, a magyar kormányt „ez sem tántoríthatja el: továbbra is elkötelezettek vagyunk az emberi élet, a béke és a kárpátaljai magyarok biztonsága mellett”. Megismételte, hogy a kormány „továbbra is minden erejével a mihamarabbi tűzszünet és a béke megteremtéséért dolgozik”, mert „emberéleteket csak tűzszünettel lehet menteni”.