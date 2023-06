Az ország egyik leggazdagabb embere mégis bezáratja a több mint kétszáz embernek szállást adó csepeli munkásszállót

Egy hónapot kaptak a kiköltözésre a csepeli Zászlós Szálló lakói, közel kétszázötven ember, köztük nagycsaládosok és nyugdíjasok, derült ki a Partizán videóriportjából. A szállót a megnövekedett energiaárak miatt a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó cégcsoport már tavaly októberben be akarta záratni.

Miután Karácsony Gergely beleállt Jellinekbe, a csepeli fideszes polgármester és az ország egyik leggazdagabb embereként ismert Jellinek megegyeztek, hogy vállalják a téli üzemeltetés többletköltségét, ráadásul további fejlesztésekről is szó esett - ezen kívül egyikőjük sem mulasztotta el a lehetőséget, hogy beleálljanak Karácsonyba. (Jellinek Dániel az Indotek Group tulajdonosa szoros üzleti kapcsolatot ápol Tiborcz Istvánnal.)

Most azonban „eljött az ideje, hogy ténylegesen bezárják, és nagyobb erőkkel. (...) A lakók tudomásul vették, hogy ez be lesz zárva, innen el kell költözni” - mondta Aranyos László, a szálló egyik lakosa.

A Partizán riportjából kiderült, hogy a bezárásról hivatalosan még semmit nem kommunikált a fenntartó. Cserébe a lakók kaptak egy értesítőt, melyen a fenntartó Kiút Egyesületet ajánlja azoknak, akiknek az elköltözés gondot jelenthet. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes is az egyesületre utalt, „még van egy bő hónap”, de nem vetette el a lehetőségét, hogy a Fővárosi Önkormányzat - akár egy új albérlet kauciójának a kifizetésével - valamiféle támogatást adhat.

„Az energiaszolgáltató, aki a távhőt, tehát a melegvizet, és a fűtést is szolgáltatja a szállónak, 2023 május 1-vel felmondta a szerződést. Ha jól tudom, körübelül augusztus elsejével fogják bezárni a szállót, és ennek a 250 embernek megszűnik a lakhatása” - ismertette az ügy részleteit Borbély Lénárd, Csepel független polgármestere. Borbély megkérte a cégcsoportot, hogy mérjék fel, hány ember szállását tudják megoldani. Szerinte ez közel sem fogja megoldani az összes ott lakó problémáját.

„Megszűnik a lakcíműnk. Onnantól kezdve hajléktalanok leszünk gyerekestől” - nyilatkozott Aranyos, aki tíz éve lakik a szállón a feleségével és négy gyermekével. Elmondása szerint a 238 emberből 48 ember tudott elköltözni, maradt viszont 16 nyugdíjas, nagyjából száz felnőtt, és közel 70 gyerek.

Aranyos 10 éve azon dolgozik, hogy el tudjanak költözni valahol a környékre, most ez még sürgősebbé vált - de ez nem olyan könnyű feladat. „Nagyon jó árak vannak (...). Az albérletekkel egy probléma van. Én félcigány ember vagyok, romungró. Ez általában kizáró ok. A másik, ami még kizáró ok lehet, az hogy többen licitáltak a lakásra” - ami azért probléma, mert a főbérlők általában igyekeznek minnél kevesebb embernek kiadni a lakásokat.