Az ukránok felkészítik a zaporizzsjai atomerőmű közelében élőket arra, ha támadás érné az erőművet

Tovább nő a fenyegetés, hogy az orosz hadsereg felrobbanthatja a zaporizzsjai atomerőművet, mondta szerdán Hanna Maliar ukrán védelmi miniszter-helyettes. Hozzátette, a segélyszolgálatok többnapos képzéseket szerveznek négy ukrán régióban, hogy felkészüljenek egy esetleges orosz terrorakció következményeire.

A zaporizzsjai atomerőmű megint tartalék vezetékről működik, miután kedden kora reggel elvesztette a kapcsolatot a külső fő áramvezetékkel. Az orosz állami hírügynökség az ukrán hadseregre mutogat, de Kijev egyelőre nem reagált az állításokra. Ez a hetedik ilyen alkalom, amióta az erőmű orosz kézre került.

Június végén Volodimir Zelenszkij jelentette be, hogy sugárzással járó terrorcselekményre készülhet az orosz hadsereg a zaporizzsjai atomerőműben, miután kiderült, hogy az orosz hadsereg aláaknázta az egyik blokk hűtőrendszerét. Az erőművet a háború kezdete után nem sokkal, tavaly márciusban szállta meg az orosz hadsereg. Tavasszal egy orosz rakétatámadásban az erőmű áramellátása is sérült, Európa legnagyobb nukleáris létesítményének akkor is pótgenerátorról kellett üzemelnie.

Ukrán források szerint az orosz hadsereg katonai felszereléseket, fegyvereket és robbanóanyagokat tárol az erőmű területén.

Szakértők szerint még egy esetleges orosz szabotázsakció esetén se fenyeget olyan mértékű és jellegű nukleáris katasztrófa, mint amilyen az 1986-ös csernobili volt. A zaporizzsjai atomerőmű más technológiával működik: a reaktorokat nem grafitrudak szabályozzák, így nem keletkezhet olyan tűz, ami a csernobili reaktor robbanása után a radioaktív szennyezés szétszóródását okozta. Ha mégis bekövetkezne a robbanás a zaporizzsjai erőműben, a radioaktív szennyezés csak az erőmű szűk környezetét érintené.

(via CNN)