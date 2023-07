Putyin háborúját népszerűsítő amerikai Pringles csipsz jelent meg az orosz boltokban

Sokan osztották meg közösségi oldalakon, hogy új dizájnt viselő Pringles csipsz jelent meg az oroszországi szupermarketekben.

A jól ismert logófigura bajsza az orosz zászló fehér-kék-piros színeit viseli, alatta pedig a “győzelem ízével” felirat olvasható, ami a jelen helyzetben az Ukrajna elleni háború nem különösebben kódolt támogatásaként értelmezhető.



Ez első látásra azért meglepő, mert a Pringles az amerikai Kellogg terméke.



A sztori háttere rávilágít arra, hogy mennyire összetett folyamat volt a nemzetközi cégek kivonulása az orosz piacról Putyin háborújának elindítása után. A Kellogg a háború kitörése után nem sokkal, 2022. kora tavaszán, az első nagy céges kivonulási hullám idején bejelentette, hogy leállítja több népszerű terméke, így a Pringles csipsz importját Oroszországba. De hamar kiderült az is, hogy ez nem jelent teljes kivonulást az orosz piacról, sőt igazából semmilyet sem. A cég ugyanis azt is bejelentette, hogy a 2008-ban megszerzett 3 oroszországi gyárában folytatja a termelést, csak éppen szűkített termékskálával. Az indoklás az volt, hogy az orosz alkalmazottak felé érzett felelősségük mellett nem akarnak hozzájárulni a “globális élemiszerkrízis rosszabbodásához”, ezért továbbra is fognak alapvető élelmiszereket gyártani a helyi lakosságnak. Arról már akkor erősen megoszlottak a vélemények, hogy a Kellogg bármelyik terméke tekinthető-e alapvető élelmiszernek.

A kritikák nem maradtak hatástalanok, így a konszern 2022. legvégén közölte, hogy ténylegesen kivonul, amennyiben orosz gyárait eladta a helyi, Csernogolovka nevű snack- és üdítőgyártónak. Arról azonban egyáltalán nem közöltek semmit, hogy az értékesítés mellett melyik márkáik gyártását engedélyezték az oroszoknak. Mivel a háborús Pringles csipsz megjelentésére a Kellogg egyelőre nem reagált, az nem világos, hogy az orosz gyártó legálisan dobhatta-e azt piacra.