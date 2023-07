Szijjártó Péter szerint mi sem bizonyítja jobban a svéd NATO-tagság magyar támogatását annál, hogy a kormány már hónapokkal ezelőtt beterjesztette erről szóló javaslatát

"Svédország kapcsán pedig szintén világos az álláspontunk: a kormány támogatja a NATO-csatlakozást, ezért is terjesztettük már hosszú hónapokkal ezelőtt az erről szóló javaslatot az Országgyűlés elé. Már csak technikai kérdés a ratifikációs folyamat lezárása" - jelentette ki 2023. július 11-én, kedd reggel Szijjártó Péter arra a hírre reagálva, hogy Törökország feladta ellenállását Svédország NATO-tagságával szemben. A Szijjártó szemérmes megfogalmazása szerinti technikai akadály momentán az, hogy a parlamentben a kétharmados kormánytöbbség még csak napirendre se volt hajlandó venni a svéd NATO-tagság ratifikációjáról szóló határozati javaslatot.

photo_camera Szijjártó Péter Szergej Lavrov külügyminiszterrel, akit személyes jóbarátjaként jellemez, és akitől magas rangú kitüntetést is kapott. Fotó: GRIGORY SYSOEV/Sputnik via AFP

Ahogy tán azt is túlzás volna állítani, hogy a magyar kormány álláspontja világos a kérdésben. Legalábbis maga Orbán Viktor saját honlapja tanúbizonysága alapján a katari gazdasági fórumon úgy fogalmazott: azért ellenzi Svédország belépését a NATO-ba, "[m]ert a politikai kapcsolat Svédország és Magyarország között borzasztóan rossz, és először javítani kell rajta. Nem szeretnénk konfliktusokat behozni a NATO-ba. Tehát először kezeljük a két ország közötti nézeteltéréseket, és utána készek vagyunk támogatni őket. Elvi alapon amúgy is támogatjuk. És kedveljük a svéd embereket… de a politikai kapcsolat az országok között jelenleg elég undok".

Szijjártó kedden amúgy arról is beszélt, hogy Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontja is egyértelmű "minél előbb béke kell, mert csak így lehet emberéleteket menteni". Szijjártó, mint általában, most se fejtette ki, hogy hogyan képzeli el a minél hamarabbi békét a háború jelen állása mellett, amikor az Ukrajnát indokolatlanul és provokáció nélkül lerohanó agresszor Oroszország az ország mintegy húsz százalékát megszállva tartja, mi több, törvényekben nyilvánított saját területévé négy ukrán megyét - valamint kilenc évvel ezelőtt a Krím-félszigetet is. A magyar kormány álláspontja e tekintetben is kiválóan szolgálja Oroszország érdekeit. (Via MTI)