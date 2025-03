Még Kocsis Máté szerint is jogilag aggályos a Fidesz által benyújtott alaptörvény-módosítási javaslat

Kocsis Máté volt az M1-es 48 perc című műsor vendége. A Fidesz frakcióvezetője elismerte, hogy aggályosnak tartja a párt legújabb alkotmány-módosítási javaslatát.

Kocsis azt mondta, még abban sem biztos, hogy az általuk benyújtott jogszabály-tervezet helyes és jogilag védhető. Ő is úgy látja, hogy „az ügy bizonyos jogi szempontok alapján aggályos”, mert részben alááshatja a kettős állampolgárságba vetett bizalmat. Ezért „nagyon körültekintően és akár visszakozóan” kell a javaslathoz állni. A vita azonban csak most jön.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis azt is vitás szempontnak tartja, hogy más államok Magyarország ellen fordíthatják a javaslatot. De mivel a tervezetük alapján nem lehetne felfüggeszteni azoknak az állampolgárságát, akiknek a másik állampolgársága EU-s országhoz kötődik, úgy gondolja, a szlovákiai és romániai magyarokat például nem fenyegetné ilyen veszély.

A szerb és és ukrán magyarokat viszont igen. Emiatt a Fideszen belül nagy vita folyik a kérdésről.

A Fidesz kedd este nyújtotta be alaptörvény-módosító javaslatát, amiben többek között az állampolgárság felfüggesztésének lehetősége is szerepelt. A javaslat több jogászt is megdöbbentett, volt, akit a 40-es évek sötétségére emlékeztetett az elképzelés.