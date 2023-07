Kína folyamatosan szállít katonai célokra is használható eszközöket Oroszországnak

photo_camera Óriásplakátok Szentpéterváron 2023 júniusában Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

Amióta 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát, az egész háború egyik legfontosabb kérdése, hogy mit reagál Kína. A nyugati hatalmak reakciója az első pillanattól kezdve következetesen ukránpárti, Peking esetében azonban nem egyértelmű a helyzet.



Kínának nem hiányzott az orosz-ukrán konfliktus, és kérdés, meddig hajlandó kitartani Moszkva mellett – írtuk a háború kitörése után néhány nappal megjelent átfogó cikkünkben, és a helyzet ma is hasonló. Kína, mint Amerika vetélytársa a két nagyhatalom közötti globális versenyben hajlamos inkább a Pekinghez hasonlóan diktatórikus Moszkvához húzni, de ez nem jelenti azt, hogy mindenben támogatnák Putyin félresikerült háborúját.

Az azóta eltelt másfél évben Kína hivatalosan az eufemisztikusan békepártinak nevezett álláspontra helyezkedett, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyik oldalt sem támogatja fegyverekkel. Pekingből ezt a háború során többször is hangsúlyozták. Háborúzó feleket azonban nem csupán fegyverszállításokkal lehet támogatni. Ahogy már idézett tavaly februári cikkünkben fogalmaztunk:

„Gyakran felmerülő vélemény, hogy a nyugati pénzügyi szankciók következtében Moszkva még inkább rá fog szorulni Peking támogatására, és ahogy szorulnak majd ki az orosz pénzintézetek és vállalatok a nyugati piacokról, úgy lesznek kénytelenek egyre inkább kínai tőke után nézni.”

Ez a jóslat telitalálatnak bizonyult. A nyugat felől elszigetelt Oroszország egyre inkább kelet felé keres mind piacokat, mind beszállítókat. Pekingnek pedig bár a valóban nem hiányzott ez a háború, feltehetően nem bánják, hogy a meggyengült, a háborúval leginkább önmagát lábon lövő oroszok egyre alárendeltebb szerepbe kényszerülnek a két hatalmas ország politikai és gazdasági kapcsolatrendszerében.

Hiába azonban a kínaiak önként vállalt fegyverszállítási tilalma, valójában egy komplett hadseregnek elegendő felszerelést szállítanak Oroszországba. A Politico cikke ezt a minden szempontból szürkezónás kapcsolatot járja körbe. Szürkezónás, mert mind az eladók, mind a vevők igyekeznek titokban tartani, és szürkezónás, mert olyan eszközökről van szó, amik valóban nem alkalmasak önmagukban emberéletek kioltására, de valójában elengedhetetlenül fontosak egy háborúban, és nagyban befolyásolják a harcok kimenetelét.

A háború kezdete óta kínai cégek hatalmas mennyiségben adtak el orosz partnereiknek például golyóálló mellényeket, valamint olyan drónokat is, amelyeknek kulcsszerepe lehet például az ukrán állások feltérképezésében és így az orosz tüzérség kiszolgálásában. Sem a golyóálló mellény, sem a drón nem fegyver magában, de teljesen nyilvánvaló, hogy az előbbi megvédi a viselőjét, az utóbbi pedig segít megölni az ellenséget.

A Politico alaposan feltérképezte ezek a szaknyelven „kettős felhasználású” eszközöknek a kereskedelmét a két ország között. A kettős felhasználás itt arra utal, hogy ezeket az eszközöket katonai és civil célokra egyaránt lehet használni, ugyanakkor viszonylag egyértelmű, hogy miért importáltak az utóbbi hónapok orosz cégek Kínából golyóálló felszerelésekhez használatos kerámialemezeket, illetve „airsoft-sisakokat”. Annak ellenére is, hogy a lap által megszólaltatott orosz cégek jellemzően olyan átlátszó szövegekkel védekeztek, hogy ők csak sporteszközöket vásároltak.

A nyilvánvaló hazugságokra azért van szükség, mert amióta a nyugati hatalmak Washington vezetésével szankcionálják az orosz háborús erőfeszítések bármiféle támogatását, mind a kínai, mind az orosz cégek igyekeznek elkerülni a büntetést. Amikor néhány éve szintén a Politico megírta, hogy egy orosz cég „vadászpuskákat” importál Kínából, az amerikaiak, akik nyilván nem hitték el, hogy a fegyverekkel csak állatokra fognak lőni, azonnal fel is tették az importőr céget a szankciós listára.

A cikkben megszólaltatott szakértő szerint a fegyverkereskedelem az a vörös vonal, aminek átlépésére Washington mindig keményen válaszol. A golyóálló felszerelés, a drónok és a többi kettős felhasználású eszköz esetében azonban a kínaiak még belül tudnak maradni azokon a határokon, amiket nyugatról kénytelenek elfogadni.

Az EU pedig még Amerikánál is kevésbé elszánt. Néhány hete az EU által elfogadott legújabb oroszellenes szankciós csomagban hét kínai cég is szerepelt, aminek meg akarták tiltani, hogy az EU tagállamaival is kereskedhessen. Peking lobbitevékenységének következtében azonban végül csak három cég került fel a szankciós listára.

De még ha az európai politikusok el is szánnák magukat a sokkal keményebb fellépésre az Oroszországba katonai célokra is felhasználható eszközöket exportálók ellen, akkor sem igazán tudnának ezek ellen tényleg elrettentő intézkedéseket hozni. A Politico szerint erre csak az amerikaiak lennének képesek, ha egyszerűen betiltanák a dolláralapú kereskedelmet az orosz cégekkel, mint ahogy Irán esetében tették. Jelenleg azonban nem úgy tűnik, hogy Washingtonban idáig akarnák eszkalálni a konfliktust azzal a Pekinggel szemben, amellyel egyébként is ezernyi területen ütköznek az érdekeik.