Lubics Szilvia: „Mire felocsúdtam, ki is vágták belőlem a kis mocskot”

Hosszú Facebook-posztban mesélte el Lubics Szilvia ultrafutó, az elmúlt hónapokban hogyan küzdött meg egy rosszindulatú bőrdaganattal. „Melanoma malignum (BNO: C4370 – Az alsó végtag rosszindulatú melanomája). Ez az én diagnózisom.” A sportoló hosszú hónapokig figyelte az „anyajegyet” a combján, amely mintha nőtt volna, és a „színe sem tetszett”, mielőtt felkereste volna a bőrgyógyászt. A vizsgálat eredménye az volt, nagy valószínűséggel melanomája, azaz rosszindulatú bőrdaganata van, amelyet azonnal meg kellett operálni. 48 óra múlva már a műtőasztalon feküdt, „és mire felocsúdtam, ki is vágták belőlem a kis mocskot.” Két nap múlva újra futott, egy hét múlva pedig már Skóciában készült a következő versenyére. Ekkor hívta fel a kezelőorvosa, aki közölte: valóban melanomája van. „Ő biztatott, hogy időben mentem, korai a stádium, „X” százalék a 10 éves túlélési esélyem. Nem emlékszem a pontos számra, mert akkor már csak valahonnan nagyon távolról hallottam a hangját – és nem a térerő volt rossz. Nagyon nehéz időszak következett. Várt rám egy kiterjesztett műtét, és CT vizsgálatok, hogy nincs-e áttét valahol a szervezetemben.” Végül július közepén műtötték másodszor, akkor már jóval nagyobb területet kellett kivágni a combjából. Nemrég pedig átesett egy újabb CT-vizsgálaton is, amelyből kiderült, hogy nincs áttét a szervezetében, további kezelésre jelenleg nincs szüksége, csak rendszeresen kell majd kontrollra járnia. Lubics Szilvia elmondása szerint sokáig gondolkodott azon, hogy írjon-e egyáltalán a történetéről, végül egy dolog miatt döntött úgy, hogy megteszi: „arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek magatokra és ha bizonytalan dolgot láttok magatokon, mutassátok meg bőrgyógyásznak, vagy még inkább: panaszmentesen is járjatok el melanoma szűrésre! (Persze ugyanez igaz a többi szűrővizsgálatra is!) Ne feledjétek, a struccpolitika itt nem segít, a korai diagnózis életet menthet!” Lubics Szilvia rendkívül különleges futóversenyt nyert meg tavaly novemberben. A magyar ultrafutó hat nap alatt 197,3 kilométert teljesített az Antarktiszon, és első lett a női indulók között. A nagykanizsai fogorvos-futónőt a verseny extrém körülményeiről, a mentális kihívásokról és egy pingvintámadásról is kérdeztük ebben az interjúnkban.