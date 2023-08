A MÁV-vezér néhány nappal a vonalbezárások után a vasút most kezdődő második hőskoráról beszélt

„Magyarország nem akar kimaradni, nem maradhat ki és nem is fog kimaradni a vasút most kezdődő második hőskorából” – mondta a MÁV-vezér a kormánylapnak adott interjúban. Pafféri Zoltán néhány nappal azután nyugtatta meg a vasút jövőjéért esetleg aggódókat, hogy a MÁV és a Lázár János vezette közlekedési minisztérium kéz a kézben bezárt tíz szárnyvonalat (kettőre, ide és ide mi is elmentünk az utolsó napokon), köztük több olyat, amit a 2010-es kormányváltás után a Fidesz nyitott újra, miután 2009-ben a népnyúzó, vidéksorvasztó tudjukkik bezárták azokat.

A nagyívű fejlesztések és beszerzések közül hármat említett, ami azért is pikáns, mert momentán egyik sem száguld egy TGV tempójával, amint azt ő is elismeri: „Gondolok itt a KISS és FLIRT motorvonatflottánk felépítésére vagy annak folytatásaként arra a 115 mozdonyt érintő beszerzésünkre, amely kormányzati döntés esetén azonnal »élesedhet«. Említhetem a Budapest–Belgrád vasútfejlesztést vagy épp a déli körvasút tervét is, amely szintén nem az állam vagy a MÁV–Volán-csoport szándéka híján torpant meg.”

Még néhány vasútvezéri mondat a beszélgetésből: