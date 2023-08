Fizetni kell Aligán, ha az ember templomba akar menni, mert épp ott van egy NER-ingatlan

Csak a magaspartról a tóhoz vezető szerpentin felől közelíthető meg Balatonaligán az az 1938-ban épült templom, amit a reformátusok és az evangélikusok közösen használnak. Ez a szerpentin pedig áthalad az egykori pártüdülő, a ma már a NER-elit birtokában lévő Club Aliga területén, a templom épp ezért a pártállam idején nem is volt megközelíthető.

Most ugyan nincs elzárva, de annak, aki autóval menne oda, fizetnie kell – derül ki a Népszava riportjából. A Club Aliga, amely tulajdonosa az egykor a Mészáros-Tiborcz érdekeltségű Appeninn Nyrt., majd Jellinek Dániel, végül Balázs Attila érdekeltségébe tartozó Pro-Mot Kft., olyan megállapodást kötött ugyanis az önkormányzattal, hogy bár a Club Aligán ingyen át lehet hajtani, de 15 percnél hosszabb ott-tartózkodás esetén óránként 600 forint a parkolási díj. „ És hiába mondják a hívők, hogy nem a partra mennek, hanem istentiszteletre, tőlük is elkérik a parkolási díjat” – írja a lap, megjegyezve, hogy ez általában 1200 forintos költséget jelent a híveknek, hiszen az istentisztelet több mint egyórás, de volt olyan is, aki egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen arra panaszkodott, hogy háromezer forintjába került a családjának egy vasárnapi istentiszteleten részt venni.

photo_camera A templom, megbújva az üdülő mellett, a kép jobb alsó sarkában



A lapnak nyilatkozó helyiek szerint Takács Károly polgármester annyit mondott a panaszokra: hagyják a magasparton az autókat, és sétáljanak le a templomhoz. Csakhogy a partra vezető szerpentin melletti járda használhatatlan, helyenként nem is látszik, az autóforgalom viszont jelentős, írja a lap, hozzátéve: „a hívők egy része ráadásul idős ember, nehezebben mozognak, nem tudnak ennyit sétálni”. Volt, hogy a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőkkel is megfizettették a parkolási díjat.

A lapnak Balázs Attila azt nyilatkozta: a hivatalos egyházi személyek „a két érintett egyház korábbi kérésének megfelelően” ingyenesen hajthatnak be a területre, mert ezt kérték korábban. „Mások ingyenes beengedését nem kérték, ám amennyiben az egyházak igazolják, hogy valaki istentiszteletre érkezett vagy azon vett részt, akkor az igazolással rendelkezőknek minden további feltétel nélkül biztosítjuk az ingyenes behajtást és parkolást” – mondta még. Hogy a református egyháznál tudnak-e a problémáról, tettek-e a lépéseket annak megoldására, a Népszava a cikk megjelenéséig nem kapott választ.