Trump szerint korlátozni akarják a szólásszabadságát azzal, hogy nem hozhatja nyilvánosságra a vádirat részleteit

Donald Trump jogi csapata hétfőn közölte az ellene folyó eljárást felügyelő bíróval, hogy az ügyészek által javasolt, a bizonyítékok nyilvánosságra hozatalának megakadályozását célzó határozat túl széleskörű, és korlátozná (az első alkotmány-kiegészítés által garantált) jogát a szólásszabadság gyakorlásához, írja az AP hírügynökség.

photo_camera Fotó: CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP

Az ügyvédei közölték, hogy a bírónak szűkebb körű végzést kellene hoznia, ami csak az érzékenynek minősített anyagok – például az esküdtszéki dokumentumok – nyilvánosságra hozatalát tiltaná meg, nem pedig az összes bizonyítékot. Azt mondták a bírónak, hogy az érzékeny információk védelme nem követeli meg az összes dokumentumra vonatkozó általános titkosítás elrendelését. Trump ügyvédei az ügyet a volt elnök szólásszabadsághoz való joga elleni támadásként jellemezték.

Jack Smith szövetségi ügyész csapata gyorsan saját beadvánnyal válaszolt a felvetésre, amiben azzal vádolták Trumpot, hogy azért ellenzi javaslatukat, mert a bizonyítékokat arra használná fel, hogy az eljárást a médiában, ne pedig a tárgyalóteremben folytassa le. Tanya Chutkan kerületi bíró hétfőn közölte, hogy meghallgatást tart az ügyben.

Donald Trump alig egy nappal azután, hogy a bíróság előtt ártatlannak mondta magát a 2020-as elnökválasztás eredményének utólagos megváltoztatására tett kísérlet vádjában, ezt írta ki a közösségi oldalára: Aki rám száll, annak velem gyűlik meg a baja („IF YOU GO AFTER ME, I'M COMING AFTER YOU!”). Mivel Trump korábban is nekiment az ügyeiben érintett bíróknak, tanúknak és ügyészeknek, Smith szerint a vádlott kifakadása dermesztő hatással lehet a tanúkra és árthat az ügyében az igazságszolgáltatásnak.