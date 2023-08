Elhúzódó recesszió: a kormány azt mondja, hogy 14 lépéssel erősíti a gazdaságot, de ezek között egy új intézkedés sincs

A magyar gazdaság a szerda reggel megjelent adatok szerint sorozatban a negyedik negyedévben maradt recesszióban, a GDP visszaesése negyedéves és éves összevetésben is gyorsult, az adatok sokkal rosszabbak voltak, mint amire az elemzők többsége számított.

A kormányzati gazdaságpolitikai kommunikációs gépezet azonnal mozgásba lendült. Először is megállapították, ki a felelős ezért:

„az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók”

– adott magyarázatot mindenre a Pénzügyminisztérium és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye is. De ezután minden jobb lesz, mindkét minisztérium azt ígéri (igaz, már most is mindennek jobbnak kellene lennie). A magyar gazdaság ugyanis „az év második felében visszatér a növekedési pályára, jövőre ismét uniós átlag felett teljesíthet” - ezt a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztérium közölte az MTI-vel.

A PM szerint a gazdaság alapjai stabilak a rekordon lévő foglalkoztatottság. a bivalyerős mezőgazdaság és külkereskedelem miatt, valamint azért, mert „az inflációt csökkenő pályára állítottuk”, mondhatni, térdre rogyasztották ugyebár. És akkor mivel van a baj? Brüsszellel. „Az Európai Bizottság a hazánknak járó források visszatartásával rontja gazdasági teljesítményünket” - áll a közleményben, amelyben a Rogán-minisztérium épp úgy saját szellemi termékét láthatja, mint Gulyás miniszter a TV2 kérdésében.

A gazdaságfejlesztési minisztérium pedig valódi a kommunikációs bravúrral állt elő: „Nagy Márton: a Kormány 14 célzott intézkedéssel segíti a gazdaság megerősödését” – címmel adtak ki közleményt, Nagy miniszter emellett, akárcsak három hónapja, ezúttal is leszögezte: a mostani GDP-visszaesés „a negatív gazdasági ciklus alja” (ugyanez három hónappal ezelőtt: „a gazdasági teljesítmény mérséklődése ezen a szinten elérte mélypontját”).

A közlemény pikantériája az, hogy

egyetlen új kormányzati intézkedés sincs a 14 pont között. (Bár tulajdonképpen ezt nem is állították, mindössze sugallták.)

Csak olyanokat soroltak, amikről már döntöttek (például júniusban a Szép kártya keretének 200 000 forintra emeléséről), amik már huzamosabb ideje futó programok vagy intézkedések (az úgynevezett rezsivédelem, a jelzáloghitelek kamatstopjának fenntartása Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram vagy a Széchenyi Kártya Program vagy a kkv-k kamatstopja), amik már folyamatban lévő, csak részben a kormánynak köszönhető gazdasági folyamatok („a kormány letöri az inflációt”), illetve amik ebből a fenti folyamatból fakadhatnak: „augusztustól újra emelkedhetnek a reálbérek”.