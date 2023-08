Varga Mihály szavai a GDP-ről nagyon rosszul öregedtek mindössze 23 nap alatt

Szerda reggel jelentette a KSH, hogy a magyar gazdaság a második negyedévben az elemzői várakozásoktól jócskán elmaradva teljesített, éves és negyedéves összevetésben is gyorsuló ütemben esett.

Alig több mint három hete, egész pontosan 23 napja Varga Mihály pénzügyminiszter a kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Világgazdaságnak adott interjút. Ebben arról is kérdezték, hogy nem túl optimista-e a kormánynak az a várakozása, hogy jövőre 4 százalékkal bővül a magyar gazdaság (a hitelminősítők 3 százalékot prognosztizáltak). Ezt válaszolta:

„Miért vagyunk optimistábbak? Abból indulunk ki, hogy 2022–2023 két gazdaságilag nagyon nehéz év,

de az idén tavasszal már elindult egy fordulat”

Mutatjuk a fordulatot – avagy így alakult a GDP a múlt év eleje óta éves és negyedéves összevetésben.

Igen, az az utolsó két oszlop, az a tavaszi fordulat.

Varga Mihály mentségére szóljon, nem csak őt sodorta el a kommunikációs hév. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az első negyedéves GDP-adatok után kiadott közleménye szintén arról szólt:

„A szankciók negatív hatásai az első negyedévben csúcsosodtak ki. A Kormány várakozásai szerint a gazdasági teljesítmény mérséklődése ezen a szinten elérte mélypontját.”

Ők ketten most a kormányzati gazdaságpolitika irányítói. És mióta ketten is felelnek a kormányban a gazdaságért – nem is beszélve a külgazdaságinak is hívott külügyminiszterről –, azóta a magyar gazdaság folyamatosan recesszióban van.