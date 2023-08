Blikk: egy milliárdos karját törték el a rendőrök a Szigeten

A Blikk azt írja, hogy egy befolyásos, kormányközeli rokonsággal rendelkező, milliárdos vállalkozó feszült össze a Sziget Fesztivál biztonsági embereivel, majd a rendőrökkel is. A lap információi szerint intézkedni kellett vele szemben, és ennek során a karját is eltörték. A férfi mindeközben sztárügyvédekkel, rokoni kapcsolataival is fenyegetőzött, fotókat készített a rendőrökről.

A fiatal vállalkozót a botrányos viselkedése miatt dobták ki a Szigetről a biztonsági őrök, a rendőrök pedig azért léptek fel, hogy biztosítsák a kitiltás jogszerűségét.

„Innen akár vége is lehetett volna a műsornak, ha a srác belátja, hogy aznap valóban kicsit túltolta, a piát is meg a botrányos, kötekedő, nőket zaklató viselkedését is” – mondta egy, a neve elhallgatását kérő szemtanú a Blikknek. Ám a férfi még ezután is kötekedni kezdett. A lap megkereste az ügyben érintett vállalkozót is, de eddig nem válaszolt. Azt is írják, hogy az intézkedésben részt vevő járőrök attól tartanak, hogy a valós politikai kapcsolatokkal és befolyással rendelkező vállalkozó minden követ megmozgat majd, hogy ártson nekik.