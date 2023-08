Elárasztotta a víz a frankfurti reptér futópályáit

Hatalmas fennakadást okozott Németország legforgalmasabb repterén, a frankfurtin a szerda esti esőzés, írja a Euronews.

Az éjszaka 70 járatot töröltek, 23, Frankfurt felé tartó gépet pedig más repterekre irányítottak. A víz elárasztotta a futópályákat, de előfordult, hogy a már földet ért gépet nem tudták elhagyni az utasok.

A reptér már üzemel, de a normál forgalom még nem állt helyre, ezért az utasokat arra kérek, hogy gépük indulása előtt legalább két és fél órával érjenek ki.

Csütörtökön is várható eső, ha nem is olyan intenzitású, mint szerdán.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN