Egy pórul járt család és egy darázscsípés esete figyelmeztet arra, hogy ne érjen váratlanul, ha a gyógyszerekért is kétszeres árat kell fizetni a Szigeten

Hanna a családjával a Sziget Fesztivál utolsó napján lazított éppen, amikor a vele és férjével együtt bulizó lányukat megcsípte egy darázs. Mint Hanna írja a 444-nek, a csípés begyulladt, és nem akarták, hogy gyereküknek végig kelljen szenvednie az estét, ezért elmentek a fesztivál területén működő ideiglenes gyógyszertárba.

A család itt szembesült azzal, hogy az ország legnagyobb fesztiválján nem csak a hamburgerért és a sörért kell többszörös árat fizetni: a csípésre ajánlott vény nélküli Fenistil kenőcs 50 grammos és a Claritine tabletta 30 darabos kiszerelése közel 14 ezer forintba került, körülbelül kétszer annyiba, mint egy átlagos patikában.

photo_camera Fotó: Hanna

Összehasonlításképp az országszerte elérhető, az átlag körüli árakkal dolgozó Benu gyógyszertárak weboldalán az első készítmény 3 729, a második 3 249 forintért kapható.

A Szigeten évről évre növekvő árak alapján feltételezhetnénk, hogy a gyógyszerek is jóval drágábbak, mint normális esetben. Ugyanakkor az ideiglenes gyógyszertár által kínált árakról a fesztiválon belüli egységen kívül nem lehetett tájékoztatásra lelni előzetesen: sem a Sziget weboldalán, sem a programfüzetben, sem az üzemeltető cég honlapján és a Facebook-oldalán sem.

Kérdéseket küldtünk a gyógyszertárat működtető Octo Pharma Kft.-nek és a Sziget Fesztiválnak is, hogy megtudjuk, miért drágábbak ennyivel a gyógyszerek a fesztiválon.

A gyógyszerészeti cég képviselője válaszában azt írta, hogy az esetet a vásárlás pontos adatai alapján alaposan kivizsgálják. Kiemelte, hogy „a teljes fesztivál ideje alatt 0-24 órás nyitvatartásban gyógyszerész doktorok teljesítettek szolgálatot, hogy a vendégek az orvosi ellátás mellett maradéktalan gyógyszerellátást is kapjanak.” A széles gyógyszerkészlet mellett az egyedi igényeket is rövid határidővel biztosították, és fokozott figyelmet fordítottak az étel-ital-gyógyszerek lehetséges kölcsönhatásaira is, írta. A Sziget Fesztivál eddig nem reagált a megkeresésünkre. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

Még 2016-ban, az egészségügyi salátatörvény részeként fogadták el azt a javaslatot, ami engedélyezi a 20 ezer főnél több látogatót fogadó fesztiválok területén az átmeneti gyógyszertár működését. Mint a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) akkori bejegyzése írja, ezeknek a célja az, hogy megoldja azoknak a nagy méretű, és legalább három napig működő szabadtéri rendezvények gyógyszerellátását, amelyek területén alapból nem működik patika.

A legnagyobb külföldi fesztiválok esetében igen csak változó egyébként, hogy van-e alkalmi gyógyszertár a területükön. Például az Egyesült Királyság legismertebb fesztiválján, a Glastonburyn, ahol idén 200 ezernél több látogató fordult meg, jó ideje két egység is van. A belgiumi Tomorrowlanden viszont, ahol 600 ezren buliztak idén és az elektronikus zene első számú nemzetközi örömünnepe, egy gyógyszertárat sem állítanak fel.

Ezen felül a nagy nemzetközi és a hazai fesztiválokon egyaránt megkérhetjük az elsősegélysátor személyzetét, hogy rakják el hűtőbe a vényköteles gyógyszereinket.