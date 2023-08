Hétszáz megkérdezett védőnőből heten örültek az államosításnak

A Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) két körben 700 védőnőt kérdezett meg arról, mit szólnak a rendszer átalakításáról, melynek során a feladataik átkerültek az önkormányzatoktól az államhoz. Mindössze hét védőnő volt, aki arról számolt be, hogy elégedett a változással – írja a Népszava.



Ahogy megírtuk, július elsejétől az állam átvette a védőnői ellátást az önkormányzatoktól. Bábiné Szottfried Gabriella, az Országos Kórházi Főigazgatóság népegészségügyért és prevencióért felelős főigazgató-helyettese a változtatás előtt azt mondta, az indok az, hogy „a jelenlegi széttöredezett, nagyon sokszereplős helyett egységes munkáltatói háttér jöjjön létre. Ezenkívül június elsejétől él az a törvénymódosítás, amely a védőnői szakmai irányítást különválasztja a védőnői szakfelügyelettől, és a szakmai irányítás is az Országos Kórházi Főigazgatóság feladata lesz innentől."

A FESZ kérdőíveit először július elején töltötték ki, azon még az iskolákban dolgozó védőnők is részt vettek, akik egyelőre megúszták az államosítást és önkormányzati alkalmazásban maradtak. A második körben augusztus 10-én már célzottan azokat kérdezték, akik a megyei centrumkórházak felügyelete alá kerültek.

„A hét elégedett védőnőből négy valójában annak örült, hogy megkapta a júliusi 18 százalékos ágazati béremelést, amely egyébként minden egészségügyi szakdolgozót megilletett. A másik három válaszadó nem árulta el az okot. Az átvettek körében végzett második célzott felmérésben már azzal is elégedettek voltak, ha nem romlottak a munkafeltételek. De a helyzet alig javult az elmúlt másfél hónapban” – mondta a Népszavának Szalainé P. Boglárka, a FESZ védőnői alapszervezetének vezetője.

A válaszadók csaknem harmada számolt be arról, hogy az új rendszer életbe lépése óta saját költségen kellett kisebb értékű felszerelést, eszközöket – elemet, írószert, borítékot, vizelet-, cukorvizsgálathoz szükséges anyagokat stb. – vásárolnia ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát. Az államosítás óta az önkormányzatok egy része teljesen kiszállt a finanszírozásból, így nem fizetik a takarítást, megszüntették az internet- és telefonelőfizetést, de a védőnők papírt sem kapnak a nyomtatóba. Ilyen ellátmányért a centrumkórházakig kéne menni kilométereket autózva, de az a baj, hogy ott sincs eszköz. Ha lenne, az is csak óriási adminisztrációs terhek mellett lenne elérhető. Ilyen például az autóhasználathoz kapcsolódó költségtérítés.

A védőnőknek ezen kívül le kell adniuk a bérszámfejtéshez szükséges jelenléti ívet is, amelyet eddig kis kitérővel beadhadtak az adott önkormányzaton. Most akár 100 kilométert is autózhatnak ezért.

A változással együtt új pecsétek is jártak, ám ezeket sem sikerült rendben elintézni. Az új centrumkórházas pecsétek adattartalma ugyanis sok esetben nem megfelelő. Ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár rendesen azonosíthassa az adatokat róluk, a védőnöknek a pecsét mellé külön oda kell írni a tanácsadó címét, a saját azonosító számukat is, hogy a kismama megkapja a neki járó állami támogatást.