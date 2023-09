Szeptember végére nem lesz, ki elvezesse a mozdonyt

Szeptember végére alig lesz ember, aki vezethetné a mozdonyokat, írja a Népszava.

A Volánnal együtt 57 ezer munkavállalót foglalkoztató két állami közlekedési társaság 4500 pozíciója betöltetlen, a legnagyobb hiány a mozdonyvezetők, a jegykezelők és a kocsivizsgálók körében van. A menetrend csak túlórával tartható. A gond az, hogy az említett munkakörökben dolgozók többsége szeptember végére az új Munka Törvénykönyve és a MÁV hatályos kollektív szerződésében meghatározott maximum 300 órás túlóra keretet is kimeríti.

Kiskapu persze itt is van. Extra díjazás fejében száz órával növelhető a túlórakeret, de erre nem kötelezhető a munkavállaló.

Nem most éli a legjobb időszakát a vasúttársaság. A napokban a sajtóban üzent Lázár János, a közlekedésért is felelős miniszter a MÁV vezetésének azután, hogy súlyos műszaki problémák vannak a létfontosságú Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon. Augusztus elején tíz vasúti mellékvonalat zártak be, a működő vonalakon pedig sorozatosak a késések.