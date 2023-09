Niggernek hangzott, de az RTL szerint Curtis nem ezt a szót rappelte a csatorna új, énekes tehetségkutatójában

A hétvégén elindult az RTL új énekes tehetségkutatója, ami valójában csak ezen a csatornán új, mert 11 évvel ezelőtt a TV2-n már rápróbáltak erre a formátumra, aztán egy évad után el is kaszálták. Az RTL a 11 évadot megélt X-Faktort cserélte most le a Voice-ra, ami kezdetben polkorrekt módon csak a hangokra koncentrál az énekesek megjelenése helyett, mert a zsűritagok – akarom mondani coachok – háttal ülve hallgatják az indulókat, és csak akkor fordítják meg széküket, ha úgy érzik, érdemes lenne továbbjutnia annak, aki énekel.

photo_camera Miklósa Erika, Manuel, Trokán Nóra és Curtis Fotó: RTL

Emiatt a Voice-ban nincs meg az a shitshow, ami az X-Faktor lényege, vagyis hogy az első adások nagyrésze arról szól, hogy szerencsétlen és fahangú embereken kell röhögni. Itt tényleg csak énekelni képest embereket küldenek fel a színpadra, így a zsűritagok simán kiszórnak olyanokat is, akik tudnak énekelni, csak éppen nem mozgattak meg bennük az égvilágon semmit.

A műsorvezetést most Istenes Bence kapta meg, akinek feladata egyelőre kimerül abban, hogy az indulók családtagjaival és barátaival ácsorog a színfalak mögött. Ennél sokkal érdekesebb, pontosabban inkább érthetetlenebb lett a továbbra is coachoknak nevezett zsűri összetétele, mert a műsorban most Curtis, Manuel, Trokán Nóra és Miklósa Erika döntik el, hogy kinek érdemes énekelnie és kinek nem. (Miklósa Erikát egyébként emiatt a műsor miatt küldte el a köztévé.)

Ahogy minden műsornál, úgy nyilván itt is lehetett egy casting, vagyis sanszosan több név is felmerült és több embert is kipróbálhattak a kamerák előtt és a coachok forgószékében, épp emiatt ijesztő, hogy ez a négyes lett a befutó, mert az első adás alatt egy épkézláb mondat nem jött ki belőlük és az sem derült ki, hogy szakmailag tényleg ők lesznek-e a legmegfelelőbbek erre a feladatra, bár Manuel száját egyszer elhagyta a prozódia kifejezés.

Az egyelőre kérdéses, hogy milyen tanácsokat ad egy énekesnek az énekelni nem tudó Curtis, vagy a szintén rapper Manuel, aki bár bár az X-Faktorban – amivel befutott –, előfordult, hogy énekelt, de ha énekhangjával indult volna, sanszosan nem kerül be a műsorba. Az RTL viszont nagyon szerette volna bebizonyítani, hogy a négy coach joggal ül a zsűriben, hogy mind a négyen nagyon értenek a zenéhez, de legalábbis ahhoz a műfajhoz, amiben mozognak.

Emiatt a műsort azzal indították, hogy Miklósa Erika elkezdte énekelni a Csillagok, csillagok című népdal operettesített változatát, amibe aztán becsatlakozott egy nagyon menőnek szánt rappeléssel Curtis, akiből első hangzásra a következő dalszövegrészlet bukott ki:

„Nekem a számom vágod, nigger, fejem felett az átok nem ér el.” Legalábbis elsőre a szerkesztőségünk nagyrésze egyértelműen a „nigger” szót hallotta ki a szövegből, és később kiderült, hogy valószínűleg a teletext feliratozásán is a „nigger” szó szerepelt a szombat esti műsor alatt. Legalábbis az RTL válasza szerint, mert miután megkerestem a csatornát, hogy a feltehetően amerikai hip-hop-dalokon szocializálódott Curtis valóban a „nigger” szót használta-e, és ha igen, miért érezte szükségesnek a használatát, illetve hogy az RTL-nek nincs-e problémája a szóhasználattal, a következőt válaszolták:

„Curtis újpesti kötődésű rapperként Budapest 4. kerületéről írta a szöveget és »négyker«-t rappelt a dalban és az adásban így is hangzott el. A külsős feliratozó cég szoftver kezelő kollegája sajnos félrehallás miatt elrontotta a feliratot, amiért ezúton is elnézést kérünk.” Vagyis nemcsak a szerkesztőségünk, de úgy tűnik, a feliratozó is „nigger”-t hallott a „négyker” helyett, most pedig eljött a nagy elemzések, hallgatások és vitatkozások pillanata, el lehet kezdeni tekergetni az alábbi videót, aztán meg eldönteni, hogy Curtis mit mond a videó elindulása után körülbelül 40 másodperccel, miután feláll a székéből:

Ezen kívül mindössze annyi izgalom történt a műsorban, hogy fellépett a színpadra egy Jaber nevű, kuvaiti származású rapper, aki elmondása szerint korábban dolgozott Snoop Doggal, és aki miután a félig magyar, félig angol nyelvű rapjével tovább jutott a műsorban, Curtist választotta coachjának. Utóbbi azt mondta, hogy „olyan energiák szabadultak fel a produkciója alatt, ami nemzetközi”.

Jaber egyébként gond nélkül hazudott a zsűritagok szemébe, amikor azt mondta, mind a négyüket legendának tartja és hallgatja a zenéjüket. Ezek szerint Trokán Nóráét is. Azt viszont már nem mondta el, hogy bár külföldön állítása szerint dolgozott nagyobb nevekkel, itthon sem indul teljesen a nulláról.

A négykerezésen és a kuvaiti rapper megjelenésén túl más nagyon nem történt a másfél órás első részben, ami az énekes tehetségkutatók szokásos forgatókönyvét követte

az egymásnak beszólogató és egymást vicceskedve húzó zsűritagokkal,

az érzelmeiket nehezen kontrolláló, színpadra rohanó, ölelgető zsűritagokkal,

síró zsűritagokkal

és szomorú sorsú énekesek miatt még többet síró zsűritagokkal.

A Voice mostantól minden szombat este megy majd az RTL-en, ha valaki megnézné, hogy a nemrég Mindszenty-idézetet posztoló Curtis hányszor használja még a négyker kifejezést.