Kisállatokkal buzdítaná szülésre Tajvan asszonyait a Foxconn alapítója

Sajátos ötlettel orvosolná hazája, Tajvan demográfiai gondjait Terry Gou. A borzalmas munkakörülményeiről hírhedt elektronikai bérgyártó, a Foxconn alapítója a múlt héten jelentette be indulását a jövő januári tajvani elnökválasztáson, és most azzal az ígérettel kampányol, hogy a gyermeket vállaló pároknak ingyen házikedvencet ajándékozna az állam.

photo_camera Terry Gou, a Foxconn alapítója Tajvan elnöki posztjára pályázik. Fotó: SAM YEH/AFP

A születések száma valóban komoly probléma Tajvanon, ahol a legalacsonyabb a szülési ráta. De ezért az emberek általában nem a házikedvencek nem megfelelő arányát, sokkal inkább a magas megélhetési költségeket, vagy éppen a gyermekgondozáshoz való nehézkes hozzáférést szokták okolni. Az alacsony szülési ráta mindenesetre demográfiai katasztrófával fenyeget, amely mind Tajvan gazdasági, mind védelmi képességeit is veszélyezteti.

A gyermekvállalási kedv csökkenésével párhuzamosan nőtt Tajvanon az állattartás, a két folyamat között sokan összefüggést vélnek. Gou viszont úgy véli, hogy az emberek megfelelő motiváció esetén mindkettőre rávehetők. "Szülj egy gyereket, és akkor lehet még egy házikedvenced. Ha pedig kettőt szülsz, megengedem, hogy még két kiskedvencet örökbe fogadj" - mondta Gou. Ötletét később azzal magyarázta, hogy ha nem születik elég gyerek, akkor "ki viselné gondját a szőrös kedvenceknek"?

Tajvanon jövő január 13-án tartják az elnökválasztást, Gounak novemberig van ideje begyűjtenie az induláshoz szükséges 290 ezer aláírást. Sűrű mezőnyhöz csatlakozhat, ő már a harmadik ellenzéki kihívója lenne a regnáló Demokratikus Progresszív Párt (DPP) jelöltjének, a jelenlegi alelnök Laj Csing-tének, akinek a jelen állás szerint a Tajvani Néppárt színeiben induló Ko Ven-jével, illetve a Kína-párti Koumintag jelöltjével, Hou Ju-ihhal kell megküzdenie. Az elemzők szerint Gou tovább aprózhatja a DPP-vel szembeni szavazatokat, javítva ezzel a közvélemény-kutatások alapján amúgy is élen álló, a szavazók harmadának támogatását élvező Laj győzelmi esélyeit. (Via The Guardian)