Lázár szerint semmi keresnivalója a városvezetésben annak, aki szerint két férfi nevelhet egy gyereket

A Horthyt kivételes államfőnek nevező építési és közlekedési miniszter szerda reggel a hódmezővásárhelyi Rádió7-ben beszélt arról, hogyan készülnek a 2024-es önkormányzati választásokra Hódmezővásárhelyen. Lázár János szerint a városa úgy döntött, hogy bezárkózik, totálisan hibernálta magát. „Hódmezővásárhelynek két problémája van: van egy városvezetés, ami teljesen magára csukta az ajtót, és elzárkózott az országtól. Nincs benne az ország gazdasági, politikai, társadalmi vérkeringésében. Hódmezővásárhelyre valójában úgy tekintenek, mint egy bukott városra és egy bukott városvezetőre. És ezért annak esélye, hogy itt valami előremutató dolog történjen, az lényegében a nullával egyenlő.”

Márki-Zay Péterre utalva azt mondta, hogy vele senki nem tud és nem is akar együttműködni, mert „kiírta magát a politikából”, másrészt a személyét is alkalmatlannak tartja. Lázár másik problémája, hogy egy olyan ember vezeti a várost, aki úgy gondolja, hogy két férfi nevelhet egy gyereket. „Ez szerintem egy nagyon súlyos dolog ebben a városban.”



Azt mondta, nem vezetheti Hódmezővásárhelyt egy olyan ember, aki abban a hitben éli az életét, „hogy két férfi nevelhet egy gyereket és két férfire rá lehet bízni egy csecsemőt”.

„És nagyon szeretném, ha nem lenne szerepe, mert ez aggodalommal tölt el a gyerekek jövőjét illetően, hogy ha olyan ember vezeti Hódmezővásárhelyt, akinek az a személyes meggyőződése, hogy két férfire egészséges dolog egy gyereket rábízni. Szerintem ez egy nagyon veszélyes dolog, és szerintem egy ilyen embernek a hódmezővásárhelyi városvezetésben semmi keresnivalója nincs.”

Majd végül Márki-Zayt teljesen zakkant embernek nevezte. Lázár aztán elmondta, hogy őt nem érdekli, ki kivel bújik ágyba, de amikor felmerül, ki nevelje a gyerekeket, az számára elfogadhatatlan. „De lehet, hogy én már idejétmúlt vagyok a politikában” - tette hozzá. Tavaly egyébként még Márki-Zay kampányolt azzal, hogy „a fél kormány meleg”.

Majd Lázár elmondta, hogy a helyi Fidesz a felkészülés jegyében Szél Istvánt, Székkutas polgármesterét nevezte ki helyi elnöknek. Eddig ő szervezte a kampányokat.

Új főváros és Hódmezőszeged

A miniszter beszélt arról is, hogy létrehoznának egy új gazdasági övezetet a Debrecen-Miskolc-Nyíregyháza háromszögben. „Debrecen lesz a vidék fővárosa és Magyarország második fővárosa.” Ezért a most újraindított beruházások nagy része Debrecenhez kapcsolódik. „Nagyon fontos kérdés lesz, hogyan tudjuk a munkaerőt ráhordani Debrecenre, és ezért a Debrecent megközelítő úthálózat fejlesztése rendkívül fontos.” Megemlítette az M4-es építését, ami Budapest-Szolnok-Törökszentmiklós-Karcag-Püspökladány-Berettyóújfalu irányba halad. De dolgoznak Nyíregyháza és Debrecen összeköttetésének erősítésén is. Szeged és Debrecen között pedig létrehoznának egy hidat. Békéscsabától négysávosítanák a 74-est, hogy összekössék Berettyóújfalut, Békéscsabát és Debrecent. Ebbe a tervbe illeszkedik, hogy szintén négysávosítják a Tisza-hidat Szeged és Hódmezővásárhely között.

Lázár tervei szerint Hódmezővásárhely és Szeged rövid időn belül ikervárossá válik „annak minden társadalmi, politikai és gazdasági következményével”. Ezért fejlesztik az algyői Tisza-hidat is. Vagy visszabontják, és arra építenek egy új struktúrát, ami mellé még építenek egy kétsávos új hidat. Vagy az egészet lebontják, és egy új négysávos hidat építenek a helyére. Ez mindenképpen egy százmilliárdos nagyságrendű beruházás lesz. Elmondta, hogy az államnak, a kormányzatnak és az országnak nagy érdeke fűződik Szeged fejlődéséhez is, és szerinte a Botka László-féle városvezetéssel „ha nem is könnyen, de lehet beszélni”, és nagy tervek vannak kibontakozódóban.