Igen kemény hangvételű közleményben hazugozza Vitézyt a Lázár vezette minisztérium, de hazudnak arról, hogy mit is mondott Vitézy

Beszólt Lázár közlekedési minisztériuma a volt közlekedési államtitkár Vitézy Dávidnak

Egy vad állítás miatt, amihez Vitézy hasonlót sem mondott igazából.

A hibát a G7 gazdasági lap szerzője követte el, aki rossz, félrevezető címet adott a cikkének.

A tárca reakciójából az derül ki, hogy csak ezt a félrevezető címet olvasták el, magát a Vitézy-nyilatkozatot meg sem hallgatták, úgy hazugozták.

Tovább folyik a meghökkentően erős hangvételű belszólogatás az Építési és Közlekedési Minisztérium és Vitézy Dávid, korábbi közlekedési államtitkár között.



A friss ütést a minisztérium vitte be egy csípős hangú közleménnyel, ami a “Vitézy Dávid most sem mond igazat!” mondattal kezdődik, majd azért hazugozza, illetve vádolja “újabb ízléstelen, tisztességtelen ferdítéssel” Vitézyt, mert a közlekedési szakember

azt állítja, hogy tízből kilenc vasútfejlesztési szakember elhagyta a szakmát amióta Lázár a főnök, de ez nem igaz. A közlemény végig azt taglalja, hogy Vitézy mekkorát hazudott és ha igazat beszélt volna, akkor 10 ezer ember hagyta volna el a MÁV-ot.

Csakhogy Vitézy jól dokumentáltan nem mondott olyasmit, amit Lázárék a szájába próbálnak adni. A minisztériumi közlemény egy podcast-interjúra reagál, amit Vitézy a G7-nek adott. Ebben Vitézy arról beszél, hogy a legjobb 10 szakember közül 9 “távozott a magyar állam kötelekéből.” Nem arról beszél, hogy minden 10 hazai közlekedési szakember közül mondott fel 9, hanem arról, hogy a 10 legjobb, vezető pozíciót betöltő szakember közül lépett le 9.

Lázár minisztériuma a jelek szerint úgy szállt bele Vitézybe igen durva stílusban, hogy egyszerűen nem hallgatták meg azt, amire reagáltak. Az is eléggé világos, hogy a “nem olvastam, de szar”-stílusban kommentelő Lázár-minisztérium min csúszott el. Ők csak a podcast beágyazott hangfelvételét ismertető G7-cikket, sőt azon belül csak a cikk címét olvasták el. A szerző Bucsky Péter pedig ezt a rossz, mert tényszerűen nem igaz és félrevezető címet adta a cikkének:

Tízből kilenc vasútfejlesztési szakember elhagyta a szakmát Lázár János érkezése óta

Vitézy nem mondott ilyet, ez a podcast meghallgatásával bárki számára kiderül. De Lázár sajtósai az adás meghallgatása nélkül, csípőből tüzeltek.

Perverzek kedvéért itt a minisztérium teljes, feleslegesen gyalázkodó közleménye.

Vitézy Dávid most sem mond igazat! Az egykori közlekedési államtitkár újabb megszólalása, amelyben azt állítja, hogy tízből kilenc vasútfejlesztési szakember elhagyta a szakmát, nem igaz. Ez csak egy újabb ízléstelen, tisztességtelen ferdítés azon vasúti és vasutas szakemberekkel szemben, akik most is az örökölt helyzet megoldásán dolgoznak. Vitézy Dávid állításával szemben az igazság az, hogy 2023 januárjában, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megszűnése után, a vasúti szakterületen dolgozók közel 80%-a fogadta el az Építési és Közlekedési Minisztérium ajánlatát és folytatta/folytatja munkáját. A MÁV-Volán-csoporttól kapott információk alapján a cég ez évi fluktuációja nem különbözik a tavalyitól, 10% körül alakul. Vitézy Dávid minden valóságalapot nélkülöző állítása alapján a 10-ből 9 ember, 90%-os távozási arányt jelentene, vagyis több 10 ezer embert, már amennyiben a szolgálatot teljesítő vasutasokat is szakembernek tekinti, nemcsak az általa kinevezett vagy előnyben részesített tanácsadókat, látványtervkészítőket és hivatásos jövőképgyártókat.