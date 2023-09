Gyermekei bántalmazása miatt letartóztatták a szigoráról híres amerikai influenszer anyát

Egy augusztusi reggelen Utah államban nyílt sebekkel borított, 12 éves fiú kopogtatott be egy ház ajtaján, hogy adjanak neki enni és inni. A fiú nem sokkal előtte szökött meg a szomszédos házból az ablakon át. Azonnal kórházba szállították, kóros alultápláltság és olyan sebek miatt, amelyeket szorosra húzott kötél okozott. Ugyanebben a házban még öt gyerek lakott, akiket biztonságba helyeztek, az édesanyát pedig letartóztatták, majd hat rendbeli gyermekbántalmazás miatt vádat emeltek ellene.

A sztori akkor ütött igazán nagyot, amikor kiderült, hogy az édesanya Ruby Franke „anyainfluenszer”, aki szülőknek ad gyereknevelési tanácsokat, és szigorú nevelési módszerein az internet népe már évekkel ezelőtt felháborodott.

Egy szigorú anya

Az 8 Passengers névre hallgató Youtube-csatornát, amit azóta töröltek, 2015-ben indította Ruby Franke. Ahogy a csatorna neve is sejteti, a videók a nyolcfős mormon család életéről szóltak, és elég népszerűek voltak. A szülők pénzt is kerestek gyerekeik mutogatásával, akik több videóban is kifejezetten kérik, hogy az anya ne mutassa az arcukat. A csatornát egy évvel az indulás után több tízezren követték, de bőven akadtak bírálói is, akik ítélkező összeállításai még most is megtalálhatóak a Youtube-on. A BBC által megkérdezett szakértők szerint a szigorú anya azért vált ennyire népszerűvé, mert a modern szülők gyakran szoronganak a gyereknevelés miatt, ami radikális megoldásokhoz vezethet.

photo_camera Ruby és a legnagyobb fia

Bár a csatornát törölték, a Youtube tele van ijesztő összeállításokkal évekkel ezelőttről. A videókon természetesen nem a letartóztatáshoz vezető súlyos bántalmazások láthatók, csupán a család szigorú mindennapjaiba kapunk betekintést, amiben sokszor szerepet kap a büntetés. A Franke család kifejezetten jómódúnak tűnik, sokszor vidámak, nevetnek a videókon, mégis van néhány jelenet, amitől nem véletlenül állt fel a nézők hátán a szőr.

Az egyik ilyen összeállításon az látszik, hogy a nagyobb fiú a földön fekve birkózik a kisebbel, aki jól láthatóan nevet, élvezi a játékot. Az anya rászól a nagyfiúra, hogy hagyja abba a kisfiú kínzását, mire az azt válaszolja, hogy ő nem kínozza. Erre az anya azt válaszolja, hogy tudja, mégis úgy néz ki. A fiúk nem hagyják abba a birkózást, mire az anya újra megszólal: „Ha nem hagyod abba, hamarosan elveszted a vacsoraprivilégiumodat.”

Az éheztetéses büntetés többször is előfordul a videókban. Egy alkalommal az anya a kocsijában ülve felolvassa lánya tanárának üzenetét arról, hogy a gyerek otthon hagyta az ebédjét, ezért megkéri, hogy vigye be neki. Ruby a videóban megmagyarázza, hogy a tanár csak azért ír neki, mert kellemetlenül érzi magát attól, hogy a lány nem eszik, de az ebéd csomagolása a gyerek felelőssége lett volna, tehát így járt. Maradjon éhes, számoljon a következményekkel. Azt is hozzáteszi, hogy reméli, senki sem fog neki enni adni a sajátjából.

De nem csak az anya volt a „szigorú” nevelés híve, az apa is partner volt ebben. Szintén az egyik válogatásban szerepel, ahogy az apa elveszi vacsora közben a gyerek telefonját, majd a kamerába mondja, az ő házukban az a szabály, hogy a szülők bármikor elolvashatják kamasz gyerekeik üzenetváltásait. Ezt is teszi, felolvas egy szerelmes üzenetet, amit egy lány küldött a fiúnak, miközben mindkét szülő és az asztalnál ülő testvérek hangosan nevetnek. Aztán faggatni kezdik, hogy ki a lány, és szerelmes-e belé, amitől a fiú láthatóan kényelmetlenül érzi magát.

Egy másik videón ugyanez a fiú arról beszél, hogy hét hónappal ezelőtt kirakták a hálószobájából, amit csak néhány hete kapott vissza. Addig egy babzsákon aludt a szülei hálószobájának padlóján. A fiú elmeséli, ezt a büntetést azért kapta, mert hajnali kettőkor felébresztette a kistestvérét, és azt mondta neki, hogy Disneylandbe mennek, csomagoljon. A kisfiú komolyan vette, összepakolt és nagyon boldog volt.

Amikor a megbüntetett nagyfiú még mindig nevet ennek elmesélése közben (egyébként a videón szereplő anyja és testvére is), az anya azt mondja, ha még mindig viccesnek tartja, talán nem volt elég a hét hónap a szobája nélkül. Ezután az egyik nagyobbik lány büntetésbeszámolója következik, miszerint 6 hónappal a videó készítése előtt az anyja elvette a telefonját, és nem is tervezi neki visszaadni. (Az nem derül ki, hogy ő mit követett el.) Ezután már kevésbé vidáman a nagyfiú és a lány is azt mondják, egyiküknek sincsenek barátaik.

Bár a gyerekek ebben a videóban is jókedvűnek tűnnek, és az anyjuk sem kiabál velük, a nézőknek mégis feltűnt, hogy valami nagyon nem oké. Ezért petíciót indítottak, amelyben a gyermekvédelmi szolgálatoktól vizsgálatot követeltek az édesanyával szemben. Ezt több ezren írták alá. A szülők akkor úgy védekeztek, hogy csupán rosszindulatról van szó, és a videórészletek kontextus nélküli bemutatásáról.

Bár a szülők tagadták a felhozott vádakat, a petíció hatására mégis egyre kevesebb videó jelent meg a csatornán, míg végül 2022-ben törölték, Ruby szerint a gyerekeik védelme érdekében, akiket sok bántás ért. Ruby Franke azonban aktív maradt a közösségi médiában, 2022 nyarán pedig egy újabb csatornát indított ConneXions néven egy munkatársával és egy tanácsadóval. Ezzel együtt egy Instagram-oldalon is jelen voltak Az Igazság Anyukái néven, ahol szintén szülőknek osztogattak tanácsokat grafikák használatával.

Miután augusztus 30-án letartóztatták Rubyt, a legidősebb lánya azt írta az Insatgramon: „Igazságot szolgáltattak.” A lány évekkel ezelőtt jelezte a rendőrségnek és a gyermekvédelmi szolgálatoknak, hogy baj van. Szerinte a testvérei már biztonságban vannak, de hosszú idő lesz feldolgozniuk a történteket.

A BBC kereste Rubyt és ügyvédjét, de nem kívántak nyilatkozni. Férjének ügyvédje annyit mondott, hogy az apának nem volt szerepe a bántalmazásokban, ugyanis 13 hónapja elköltözött a családi házból. (BBC)