Kémparanoiával próbálja leplezni a valós nehézségeket a kínai kormány

photo_camera Kínai asszony Hszi Csin-ping portréja és a szüntelen harcra buzdító propagandajelszó előtt Hszincsiangban Fotó: PEDRO PARDO/AFP

Évek óta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben élő, független sajtót fogyasztó olvasóinknak valószínűleg nem újdonság, hogy a diktatúrák, autokratúrák, illiberatúrák bármilyen belső válsághelyzetben külső ellenségkép gyártásába kezdenek. Nincs ez máshogy Kínában sem, ahol az egyre növekvő gazdasági nehézségek, a rendkívüli módon lelassult növekedés, az ingatlanpiaci buborék és a fiatalok fokozódó munkanélküliségének szorításában hasonló megoldást talált a válságkezelésre: kampányt indított az országot ezek szerint ellepő ellenséges kémek és ügynökök leleplezésére. A New York Times pekingi tudósítójának riportja szerint a kínai egyetemeken olyan szakokon is államtitkok védelmére képzik ki az oktatókat, mint az állatorvosi, a kelet-kínai Tiencsin városában pedig óvodapedagógusoknak tartottak előadást a kínai kémelhárítási törvény alkalmazásáról, hátha a nép ellenségei már az ötéves korosztályban is toboroznának. Hunan egyik repterének parkolójából kitiltották a Teslákat, mondván, az amerikai autókat akár kémkedésre is használhatják. Még a jellemzően rejtőzködő Állambiztonsági Minisztérium is közösségi médiás fiókot létesített, ahol azonnal „össztársadalmi mozgósításra” szólított a kémek ellen.

Magyarán, a sztálini világot idéző besúgókampány indult, elterelendő a figyelmet a valós problémákról. Az ukáz nyilván a legfelsőbb vezetőtől, Hszi Csin-pingtől érkezett, aki már a kínai nemzetbiztonsági bizottság májusi tanácskozásán arra szólította az illetékeseket, hogy fokozzák a valós idejű monitortevékenységet, és „készüljenek fel a szó szoros értelmében vett harcra”. Az éberség ennek megfelelő léptékű fokozódására utal, hogy júliusban váratlanul eltávolították posztjáról az arra szűk nyolc hónappal korábban kinevezett Csin Kang külügyminisztert, majd egy hétre rá leváltották a Népi Felszabadító Hadsereg nukleáris csapásmérő erőinek két tábornokát.

photo_camera Csin Kang Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel 2023. június 18-án Pekingben. Öt héttel később le is váltották posztjáról Fotó: LEAH MILLIS/AFP

Csin leváltásával párhuzamosan szigorították az addig sem enyhe kémelhárítási törvényt, amely alapján a kémeket feljelentő besúgók akár több tízezer dolláros jutalomra is számíthatnak.

Nem teljesen alaptalan

A paranoiára persze van némi alapja a kínai vezetésnek. A gazdasági nehézségek mellett egyre jobban kiéleződik a kínai–amerikai viszony, amely az év elején süllyedt mélypontjára az USA fölött felfedezett kínai kémballonok miatt. A kínai kémparára William Burns, a CIA igazgatója is rátett egy lapáttal júliusban, amikor nyilvánosan bejelentette, a CIA bőszen dolgozik kínai kémhálózata újjáépítésén. 2011-ben az amerikaiak kommunikációs rendszerének kompromittálódása miatt sorra buktak le kémeik, akiket sorban ki is végeztek – elrettentő célzattal olykor munkahelyük udvarán, kollégáik szeme láttára.

Mostani kampányukban a kínai elhárítók újra sikerekről beszélnek, augusztusban négy amerikai kém leleplezéséről számoltak be – bár a most nyilvánosságra hozott esetekből legalább kettő, egy házaspár története valójában régebbi, őket 2019-ben tartóztatták le. A történetük mindenesetre jó példaként szolgált a kínai pártvezetésnek a fenyegetés illusztrálására és a paranoiás hangulat fokozására.

Valójában ez utóbbi lehet a cél. Chen Jian, a New York University modern kínai történelmet oktató professzora szerint az éberségi kampány „annak a mély legitimációs válságnak a reflexiója, amivel a rezsim szembesülni kényszerült”. Chen szerint e tekintetben nagyban hasonlít Hszi történelmi példaképe, Mao Ce-tung hasonló kampányaihoz, amelyek közül az egy évtizeden át pusztító kulturális forradalom a leghírhedtebb, de mindent egybevetve a négy kártevő kampány a legbizarrabb. Ennek keretében fogtak bele a kínaiak a verébpopuláció kiirtásába, aminek részeként a verebeknek menedéket nyújtó lengyel nagykövetség épületét is fazekakkal kolompoló kínaiak vették körbe, hogy a követség udvarát több centi vastagon borítsák az elpusztult madarak.

photo_camera A négy kártevő kampány plakátja Fotó: közkincs

A verebek azért kerültek Mao célkeresztjébe, mert a párt számításai szerint egy veréb évente akár kétkilónyi gabonát is elfogyasztva károsította a népgazdaságot. A kampány eredményeként kis híján sikerült kipusztítani a teljes verébpopulációt, így Kína a gyakorlatban is megtapasztalhatta, hogy egy veréb évi két kiló gabonánál sokkal több kártevő rovart pusztít, így a madarak lemészárlásával elszaporodó sáskák akkora pusztítást végezhettek a kínai termésben, hogy a visszafogottabb becslések szerint is 15 millió kínai halálát okozó éhínség tarolta le az országot. Tény, hogy utóbbihoz a verebek elpusztítása mellett olyan agyament szovjet agronómusok, mint a hírhedt Trofim Liszenko, légből kapott ötleteinek kritikátlan átvétele is hozzájárult.

Éberség

Chen szerint most annyiban jobb a helyzet, mint a kulturális forradalom idején, hogy az időközben nagy léptékben modernizált Kína népességét már nem lehet olyan könnyen fanatizálni, mint valaha. Nem mintha a vezetés ne próbálkozna: a szuperexpresszek videókijelzőin folyamatosan mennek a figyelmeztetések az utasoknak, hogy ésszel fényképezzenek, pláne osszák meg fotóikat a közösségi médiában, nehogy véletlenül érzékeny adatok kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kormányhivatalokban plakátokon szólítják fel a várakozókat, hogy „építsenek népi védvonalat”. A propaganda részeként népdalénekesek dalolnak vidáman arról, hogy „aki nem jelent, azt feljelentik, a bűnök leplezése börtönbe juttat”.

Az új éberségben különös figyelmet szentelnek a fiataloknak. Ez sem véletlen. A cikk elején már említettük, hogy egyre jelentősebb probléma a fiatalok munkanélkülisége. A városi fiatalok körében májusban ez 21 százalékra nőtt a két évvel korábbi 15,4 százalékról. Ezt részben a drasztikus kínai covidpolitika okozta, amely önmagában is komoly elégedetlenség forrása volt. Tavaly olyan tiltakozási hullámhoz vezetett, amelynek hatására ritka jelenségként a pártvezetés is meghátrált, és feloldotta a korlátozásokat.

A tiltakozásokat most azzal próbálják magyarázni, hogy azokat is külföldi elemek szították, ezzel is szolgálva az új éberségi kampány üzenetét. Han Na, a Népi Közbiztonsági Egyetem oktatója szerint „burkolt erők” munkája volt a lázongás, és ezeket a burkolt erőket egyre nehezebb leleplezni. „Egyesek kémeknek nevezik őket, mások különleges műveleteknek. De mind köztünk élő emberek, köztük olyanok is, akik különleges részlegeken dolgoznak. Ezért vannak most nehézségeink” – mondta a Timesnak.