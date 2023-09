Momentum vagy LMP? – társat keres a párbeszédhez a Párbeszéd

Megkezdődött a szokásos mozgolódás az ellenzéki térfélen a közelgő EP-, illetve önkormányzati választások előtt.

Egyre nehezebb EP-mandátumhoz jutni az összesűrűsödött ellenzéki palettán, egyre több párt keres társat magának a közös induláshoz.

Az LMP nyitott volt az együttműködésre a Párbeszéddel, de az Ungár-féle „villa-ügy” után végleg befeszültek.

A Momentum együttműködne, csak egyvalakire van igazán szükségük a Párbeszédből: a listavezető Jávor Benedekre.

Hízelgés, gyanakvás, schifferezés, O1G-zés – indul a szezon.

„A zöld lista egy most vasárnapi EP-választáson a teljes népességben 5 százalék, a pártválasztók között 7 százalékos támogatottságot kapna, ezzel egyike lenne a négy mandátumot szerző demokratikus ellenzéki pártnak (DK, Momentum, MKKP, zöldek), maga mögé utasítva a Jobbik – Konzervatívok, az MSZP, Márki-Zay Péter, valamint Jakab Péter pártjainak (MMN és NP) listáját”

– írja szeptember 5-én megjelent elemzésében a Závecz Research.

A zöld lista az LMP és a Párbeszéd közös indulását jelentené a jövő évi EP-választásokon, ami azért számítana érdekességnek, mert tíz éve a Párbeszéd az LMP-ből kiszakadva vált önálló párttá. A felmérés eredménye alapján készült elemzés szerint a két párt külön-külön aligha jutna mandátumhoz az EP-választáson.

A kutatás eredményét kétkedve fogadták az LMP környékén, ami annyiban érthető, hogy azt a Megújuló Magyarországért Alapítvány – a Párbeszéd pártalapítványa – rendelte meg. Az elmúlt hónapokban rendszeresek voltak az egyeztetések a két párt társelnökei között az EP-választáson való közös indulásról, sokáig úgy tűnt, lehet is ezeknek eredménye, ám az elmúlt hetekben a találkozók megritkultak, és jelenleg távolinak látszik a megállapodás.

Zöld pólus

A Párbeszéd eddig egyetlen választáson sem indult önállóan, és most sem lenne esélye megközelíteni az 5 százalékot. (2019-ben az MSZP-vel indultak az EP-választáson, 6,6 százalékos eredményt értek el, Ujhelyi István szerzett mandátumot.) A legmegengedőbb (rebublikonos) felmérés szerint most 2 százalékon állnak, de mérik őket 1 százalék alatt is. Az LMP-ben újabban abban bíznak, hogy önállóan is tudnak helyet szerezni az Európai Parlamentben, de ez messze nem egyértelmű: a kutatások szerint a párt 4 százalék magasságában jár, és egy éve nem képes érdemben előrelépni.

A Párbeszéd hosszú ideje szorgalmazza, hogy az LMP és a Jámbor András vezette Szikra Mozgalom együttműködésével jöjjön létre egy zöld blokk. (Karácsony Gergely már 2020-ban arról beszélt, hogy újra össze kellene állniuk a zöldeknek.) Tordai Bence, a párt országgyűlési képviselője a 444-nek azzal indokolta ezt az elképzelést, hogy jelenleg 12 formáció van az ellenzéki oldalon, és egyre több lesz, értelmetlen a további aprózódás, ez csak elbizonytalanítja a választókat, a szavazatok szétmorzsolódásához vezet, miközben a két zöldpárt között a közpolitikai álláspontokat tekintve alig van különbség.

Szabó Tímea országgyűlési képviselő annyit tett ehhez hozzá, hogy nemcsak a belpolitikai realitás indokolná a két párt közeledését, hanem az európai is: a nyugat-európai zöldek körében, az Európai Zöld Pártban is vita van az akkumulátorgyárak megítéléséről, a magyar zöldek számára pedig közös érdek a határozott és egységes fellépés. Tordai szerint egyébként is csak két oka volt annak, hogy az LMP és a Párbeszéd útjai annak idején különváltak:

„Schiffer András és a 2014-es ellenzéki összefogás gondolata – mindkettőn túllépett az idő”.

A realitás ezzel együtt az, hogy a Párbeszéd a túlélésért küzd, egyedül elindulnia az EP-választáson most se lenne sok értelme. Az MSZP oldalán nincs reális esély mandátumhoz jutni, és ezt láthatóan a szocialisták maguk is pontosan tudják: nem véletlen, hogy Komjáthi Imre társelnök a leghangosabb szószólója a közös ellenzéki pártlistának. A szocialisták állítólag próbálkoztak is összehozni többpárti egyeztetéseket, de ezek semmilyen eredményre nem vezettek.

photo_camera Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselõjeként 2019. február 24-én Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Párbeszéd legerősebbnek szánt érve az LMP-vel zajló tárgyalásokon a listavezető Jávor Benedek személye, aki 2014 és 2019 között az egyik legaktívabb ellenzéki EP-képviselő volt, 2020 óta Budapest brüsszeli képviseletét vezeti. Miután az LMP listáját vezető Ungár Péter jelezte, mandátumszerzés esetén sem költözik Brüsszelbe, egy önálló LMP-listán elvileg a második helyre sorolt Schmuck Erzsébetből lenne képviselő. Az idézett kutatás szerint a zöld választók többsége Jávort alkalmasabbnak látja a feladatra – a zöld gondolattal szimpatizálók 75 százaléka van így ezzel –, a Párbeszéd erre hivatkozva próbálja feltenni őt egy közös lista második helyére.

Ahhoz, hogy az LMP közösen induljon valakivel a választáson, kongresszusi döntésre van szükség. A múlt szombaton zajlott eseményen ilyen döntés nem született, sőt, Ungár a beszédében látványosan hátat fordított a többi ellenzéki pártnak, akikre visszatérően „radikális ellenzékként” utalt, és megerősítette, hogy az LMP a mérsékelt vonalat fogja képviselni a közelgő kampányban is. Következetesen egyenlő távolságot tartott kormánytól és ellenzéktől.

„Gyanakvóak vagyunk minden irányba” – mondta többek közt.

Erre már azután került sor, hogy nyilvánosságra került egy felvétel arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Ungár Péter testvérének, Ungár Annának a horvátországi villájában nyaralt. Ez, illetve a történtek visszhangja leginkább csak megerősítette az LMP vezetését abban, hogy jó irányba tart. Ungár hétfőn a Partizánban egyenesen azt állította, hogy „ez az egész ügy (...) egyedül arra volt szánva, hogy az LMP EP-kampányának szombati elindítását befolyásolja”.

Az egykori társelnök, országgyűlési képviselő Kanász-Nagy Máté a 444-nek karcosabban fogalmazott. Elismerte, hogy zajlottak egyeztetések a párbeszédesekkel, de „a közélet más mederbe terelte az események folyását”. Szerinte hiába foglalkozik hasonló ügyekkel a két párt, az ügyek megjelenítési formái legalább annyira fontosak, mint maga a tartalom, márpedig

„a Párbeszéd a hisztiellenzék és az O1G-koalíció része, és ma sokan mérsékeltebb hangokra vágynak".

Közös momentum

Mindeközben tárgyalások zajlottak és zajlanak a Párbeszéd és a Momentum között is, de részben fordított előjellel – legalábbis úgy tudjuk, hogy ezeket az egyeztetéseket a Momentum kezdeményezte.

A Momentum listáját jövőre Donáth Anna vezeti, az ő mandátumszerzése biztosra mondható, a második helyen Cseh Katalin áll. (2019-ben, amikor 9,9 százalékos eredmény mellett mindketten mandátumot szereztek, fordított volt a sorrend.)

Jelenleg 7 és 10 százalék között mozog a párt támogatottsága, így a második Momentum-mandátum erősen billeg, annál inkább, mert 2019 óta csak sűrűsödött az ellenzéki térkép. A Mi Hazánkat – bár más a politikai célcsoportja – ma már a Momentum szintjén mérik, és a Kutyapárt is alig marad el mögöttük.

A pártban többen úgy számolnak, ha neki adják a lista harmadik helyét, Jávor Benedek segíthet átlendülni a Momentumnak a holtponton, és megcsípni egy második mandátumot Cseh Katalinnak. Ebben nagy vita zajlik a pártvezetésben jelenleg is, mert sokak szerint egy tisztán momentumos lista jobb eredménnyel kecsegtet. Az elnökség végül 4-3 arányban úgy döntött, felajánlják Jávornak a lista harmadik helyét, de ragaszkodnak hozzá, hogy a nevében ez tisztán momentumos lista legyen. Az ajánlatot a párbeszédesek nem fogadták el, de nem szakadt meg teljesen a kapcsolat.

photo_camera Az I. kerület polgármestere, V. Naszályi Márta is besegít Fotó: ERDOS LASZLO/ELMEDIA

Nem tett jót a hangulatnak, hogy Gelencsér Ferenc fontolgatja az indulását az I. kerületben polgármester-jelöltként, ott, ahol a Párbeszed egyetlen polgármestere, V. Naszály Márta irányít jelenleg – és versenybe száll jövőre is. Most többen győzködik a Momentum jelenlegi elnökét, nemcsak a viszony pacifikálása miatt, hanem mert erősen billegő kerületről van szó, ahol távolról sem biztos az újrázás.

Megkérdeztük Karácsony Gergely főpolgármestert, mennyire folyik bele ezekbe az egyeztetésekbe, de azt mondta, az EP-választást érintő egyeztetésekben nem vesz részt, csak önkormányzati ügyekben van jelen. (Karácsony tavaly nyáron nem csak az elnöki posztról mondott le, az elnökségből is kivonult.) Szerinte az ellenzék érdeke az lenne, hogy közös listán induljon az EP-választáson is, és egységet mutasson, de elismerte, hogy ennek ma nincs realitása:

„Nekem ellenzéki főpolgármester-jelöltként az ellenzék egészét kell képviselnem, nem volna helyes, hogy más minőségben tárgyaljak pártokkal, és nincs is erre mandátumom.”

Ami biztos: Karácsonynak szüksége lesz a Momentum jóindulatára, hogy győzelme esetén maradjon támogatottsága a közgyűlésben, ahol bizonyos ügyekben nemcsak a fideszesek állnak vele szemben, hanem a bizalmatlanabb DK-s képviselők is.

Jelenleg a Párbeszéd nagyjából három tucat helyen van jelen az önkormányzatokban, a pártnak (Karácsonyon túl) egy polgármestere van – V. Naszály Márta –, és hat alpolgármestere. Úgy tudjuk, vidéken csak Fóton terveznek önálló polgármester-jelölttel előállni. Tervben volt – és van is –, hogy Barabás Richárd újbudai alpolgármestert felépítik polgármester-jelöltnek, de jelen állás szerint csak 2029-től lenne esélye indulni, a DK-s László Imre legalábbis bejelentette, hogy jövőre újra megméreti magát. A fő cél Szabó Tímea szerint megőrizni ezeket a pozíciókat, és hozzásegíteni az ellenzéket, hogy Budapesten új kerületekben is győzni tudjon, erre a XII.-ben és a XXII.-ban nyílhat esély.

Az LMP információink szerint arra készül, hogy Soroksáron és Pesterzsébeten állíthat jelöltet, míg a Fővárosi Közgyűlésben egy hellyel számolnak, azaz ebben inkább csak reménykednek. A vidéki nagyvárosok közül Szolnokon és Veszprémben indíthatnak jelöltet, Szolnokot tartják nyerhetőbbnek.

Közreműködött: Diószegi-Horváth Nóra