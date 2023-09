Akkora gólt lőtt Szoboszlai tegnap, hogy még ma is csak ezt érdemes nézni

3-1-re győzött a Liverpool tegnap este a másodosztály éllovasa, a Leicester City ellen az angol Ligakupában. A Liverpool így továbbjutott a nyolcaddöntőbe, ami viszont hazai vonatkozásban még ennél is fontosabb:

a csereként a 65. percben beálló Szoboszlai Dominik második gólját lőtte a meccsen a Liverpool színeiben. Nem is akármilyet, mutatom:

A 20 méterről a jobb felső sarokba csapódó labda elkápráztatta az angol sajtót, és természetesen a szurkolókat is, akik máris a legendás Steven Gerrard és a 8-as mez méltó utódjaként ünneplik.

Liverpool fans declare Dominik Szoboszlai a 'Steven Gerrard regen'



Liverpool fans have believe they have found the perfect player to finally fill Steven Gerrard's number eight shirt in Dominik Szoboszlai, after his Carabao Cup stunner against Leicester. pic.twitter.com/kOabvfXAFk