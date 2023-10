Még a klímaváltozással foglalkozó tudósokat is ledöbbentette a szeptemberi rekordmeleg

Ahogy azt a szakértők előre jelezték, az idei szeptember volt minden idők legmelegebb szeptembere - már amióta az ilyesmit mérik.

A rekordmeleg szeptember ráadásul a rekordmeleg augusztust és júliust követte, a kiugró hőmérséklet pedig világszerte hőhullámokat és erdőtüzeket okozott (például Tenerifén, épp most).

2023 szeptembere 0,5 fokkal döntötte meg a szeptemberek korábbi rekordját, ami egyben a valaha látott legnagyobb hőmérsékletugrás is. Az idei ősz első hónapja ráadásul 1,8 fokkal volt melegebb, mint az iparosodás előtti szeptemberek átlaga.

Az már most látszik, hogy 2023 lesz az eddigi legmelegebb év, és az előrejelzések szerint 2024 még meg is haladhatja majd.

„Klímatudósként a szakmai véleményem az, hogy ez a szeptember teljesen mértékben döbbenetes volt” – írta Zeke Hausfather klímakutató és energetikai szakértő (valójában az egyáltalán nem szakmaian hangzó gobsmackingly bananas kifejezést használta, ami a döbbenetesség csimborasszója, és egyben visszaadhatatlan szleng).

The first global temperature data is in for the full month of September. This month was, in my professional opinion as a climate scientist – absolutely gobsmackingly bananas. JRA-55 beat the prior monthly record by over 0.5C, and was around 1.8C warmer than preindutrial levels. pic.twitter.com/mgg3rcR2xZ