Kinek higgyen az ember, Szöllősi Györgynek vagy a külügyminisztériumnak?

Miután beszámoltunk arról, hogyan járta be a világot az adófizetők pénzén Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, az amerikaiak által el nem ismert focidiplomata Facebookon reagált a cikkre.

Szöllősi - aki egyébként a Nemzeti Sport főszerkesztője is - azt írja, hogy „köszönöm szépen ezt a – jóllehet, hiányos és pontatlan, de így is elég impozáns – összeállítást, amely úgy igyekszik leleplezni az utazásaimat, hogy azokat egyébként magam dokumentáltam részletesen, mindegyikről nyilvános, könnyen visszakereshető FB-posztban számoltam be”.

Nekünk is volt olyan érzésünk Szöllősi Facebook-posztjai alapján, hogy futballnagykövetként sokkal többet utazott, mint ami a listában szerepelt, de mit lehet tenni, ha a világjárást a Külügyminisztérium közérdekű adatigénylésünkre adott válasza alapján állítottuk össze. Talán érdemes lenne összefésülniük az utazások nyilvántartását, nehogy Szöllősi kevésbé hatékony futballnagykövetnek tűnjön és a minisztérium is pontos információkat adjon egy közérdekű adatigénylésre. Vagy esetleg elszámolási problémák legyenek, ezeket az utakat ugyanis az adófizetők pénzéből a külügyminisztérium állja. Hogy mindez mennyibe került, arra a minisztérium nem válaszolt, de visszakérdeztünk rá. Talán jobb is így, ha esetleg lemaradt volna néhány út, azt utólag lehet pótolni.

Szöllősi szerint egyébként a „Ha van rajta sapka, akkor azért, ha nincs, akkor meg azért!" tökéletes példája az, hogy foglalkoztunk a közpénzből finanszírozott útjaival. Merthogy „amikor a világjárvány idején egyébként lehetetlen volt utazni, Vincze Ottó kollégámat azzal cikizték, hogy nem utazott eleget a KKM megbízottjaként: Engem most hasonló feladatokkal éppen az ellenkezőjéért találtak meg, ugyanazok".

Van abban ugyanakkor egy kicsi ellentmondás, hogy Szöllősi szerint - a "barcelonai magyar örökség feldolgozásával" megbízott egykori focista - Vincze Ottó azért nem utazott el Barcelonába, mert a világjárvány idején egyébként lehetetlen volt utazni. Csakhogy éppen Szöllősi még hiányosan is impozáns listájából derül ki, hogy őt például semmi sem akadályozta meg az utazásokban, még 2020 nyarán is letudta Spanyolországot és Portugáliát. Vincze Ottó pedig két és fél év alatt nem jutott el Barcelonába, miközben havi bruttó félmillió forintot kap a "barcelonai magyar örökség feldolgozásáért".