Hétfő délelőtt leállt a kártyás fizetés számos üzletben

„Ma harmadik helyen mondjak, hogy központilag beszart a kártyás fizetés.”

„Átmenetileg nem lehet bankkártyás fizetéssel vasúti jegyet vásárolni a pénztárakban, jegykiadó automatákon, vonatok fedélzetén és az online csatornákon (Máv app, Elvira). A külső partner dolgozik a hiba elhárításán.” (MÁV)

„Soroksári Auchanban nem működik a bankkártyás fizetés. Se tankolni, se vásárolni nem lehet csak kp!”

„Nem megy a fizetés, gond van az OTP-terminálokkal.”

„Rossmannban nem megy a 16ban a kártyás fizetés.”

Kollégáink tapasztalatai, facebookos üzenetek és posztok (például a Mávinform hivatalos tájékoztatása) jelzik, hogy széles körben problémát okozott hétfő délelőtt a kártyás fizetés. Az üzemzavar pékségből, gyorsétteremből is kaptunk információt. Egy kollégánknak egy gyógyszertárban kártyával „pont sikerült [fizetni], de azt mondták, isteni szerencse".

Lapunk kereskedőktől származó információi szerint a probléma azokon a helyeken jelentkezett, ahol a bankkártyás fizetések az OTP rendszerében működnek – vagyis most éppen nem működnek. Több olvasói jelzés érkezett arról is, hogy a Simple Pay-vásárlásokban is üzemzavar van.

Rendszerszintű, több pénzintézet fizetési rendszerét érintő leállásról vagy fennakadásról a nemzeti bankban nem tudtak, de az MNB írásban is ígért választ kérdéseinkre, erre még várunk.

Az OTP-t szintén írásban kerestük kérdéseinkkel, hogy hány helyet érint a fennakadás, mi okozza azt és mikorra várható a probléma megoldása. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket. Addig is, ne feledjék: Készpénz. Mindig.