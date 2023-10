„Huszonhat óráig nem ettünk, alig volt vizünk, majdnem megfulladtunk. Kétszer bepisiltem, mert nem volt hova elmennem”

Épp egy hete vonult be megfigyelőként az izraeli hadseregbe, egy a Gázai övezethez közeli támaszpontra egy katona, aki a Hottest Place in Hell héber nyelvű független oknyomozó lapnak számolt be testközelből a Hamász szombati, háborút kirobbantó támadásáról. A gázai-izraeli összecsapás hatodik napja tart, az eseményeket percről percre közvetítjük.

A lap által nőként azonosított katona szerint a támadást jelző szirénák helyi idő szerint reggel 6:30 körül szólaltak meg a támaszponton. A csapás látszólag a semmiből rájuk zúduló rakétaesővel kezdődött, majd palesztin fegyveresek megsemmisítették a hadsereg megfigyelőrendszereit, áramellátását és tűzvédelmi rendszerét. A frissen kiképzett katonák, mivel még sosem voltak hasonló helyzetben, kimenekültek az épületből. Végül egy betoncsőben húzták meg magukat.

A Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet több tucat fegyverese múlt szombaton óriási mészárlást végzett Dél-Izrael térségében, köztük egy sivatagi rave bulin. Az ország Gázai övezethez közel eső részén történt támadás az utóbbi évtizedek kaotikus és véres közel-keleti eseményeihez képest is megdöbbentő volt – a hadsereg szóvivője szerint soha ennyi izraelit nem öltek meg egyetlen nap alatt. A katonák beszámolója szerint a térség összes izraeli támaszpontját elárasztották a Hamász fegyveresei, ahol közelharcba kerültek a megfigyelőkkel, akik az ország hadseregének egészét látják el információkkal.

Az épületekbe betörve az ott állomásozó katonákat lemészárolták. Aki tudott, a páncélozott szobákba menekült. „Amennyire tudtam, segítettem a sérülteknek, de nagyon féltem elhagyni a rejtekhelyemet. Reggel fél hét és este tizenegy között voltunk bezárva. Huszonhat óráig nem ettünk, alig volt vizünk, majdnem megfulladtunk a hőségtől. Kétszer bepisiltem, mert nem volt vécé, ahova elmehettem volna”, mondta beszámolójában a katona. Már 2500 felett a halálos áldozatok száma.

A sátoros ünnep ellenére Joáv Galant védelmi miniszter széleskörű, azonnali mozgósítást rendelt el az izraeli tartalékos erőknél, a koalíciós pártok vezetői egységkormány alakításával bízták meg Netanjahut. Iszmail Haníje, a Hamász vezetője kijelentette: a háború végéig nem hajlandók tárgyalni a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok sorsáról. Az izraeli hadsereg szerint mostanra befejezték a gázai határ melletti települések életben maradt lakóinak evakuálását.

Hogyan hajthatott végre a Hamász egy ekkora támadást az izraeli hírszerzési és elhárítási szervek orra előtt? Miben hasonlít ez az 1973-as jom kippuri háború előtti helyzethez, amikor az előrejelzési kudarcba még a miniszterelnök is belebukott? Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt írása a 444-en.

