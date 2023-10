Francia-izraeli lány van a Hamász túszvideóján, az édesanyja könyörög a hazatéréséért

Mia Schemnek hívják azt fiatal nőt, akiről a Hamász hétfőn este közzétett egy videót. A túszul fogvatartott Schem 21 éves és francia-izraeli állampolgár.

A felvételen Schem, akinek sérült karját egy ismeretlen egészségügyi dolgozó látja el, azt kéri, hogy minél hamarabb adják vissza a családjának. A 78 másodperces videóban, amelyet a Hamász Telegram-csatornáján adtak ki, Schem azt mondja, hogy Gázában van, gyógyszert kap, és haza akar menni. Az nem világos, hogy mikor készült. Itt megnézhető a felkavaró felvétel:

A család (amely a múlt héten Emmanuel Macron francia elnökhöz fordult, hogy segítsen kiszabadítani eltűnt hozzátartozójukat) képviselője megerősítette a Reutersnek a nő személyazonosságát.

Az izraeli hadsereg közleményt adott ki, amelyben leírták, hogy folyamatos kapcsolatban állnak Schem családjával, és elítélték a Hamászt mint „gyilkos terrorszervezetet". Közölték, hogy „minden hírszerzési és operatív intézkedést" felhasználnak a foglyok hazatérése érdekében.

„A videóban a Hamász humánus szervezetként próbálja feltüntetni magát, miközben csecsemők, nők, gyermekek és idősek meggyilkolásáért és elrablásáért felelős" - áll a közleményben.

Mia édesanyja, Keren Sherf Schem kedd reggel, kevesebb mint egy nappal azután, hogy a gázai terrorszervezet nyilvánosságra hozta a lányáról készült videót, a sajtónak nyilatkozott.

„Tegnap láttam a gyermekemet a televízióban, láttam, hogy életben van. Láttam, hogy ő az. Korábban hallottam olyan pletykákat, hogy vállon vagy lábon lőtték. Most látom, hogy a vállán lőtték meg. Látom, hogy megműtötték, nagyon rémültnek tűnik. Úgy néz ki, mint akinek nagy fájdalmai vannak. Látom, hogy azt mondja, amit mondanak neki, de azt is látom, hogy stabil. Világos, hogy orvosi ellátásra van szüksége. Tegnapig nem tudtam, hogy él-e vagy halott. Csak annyit tudtam, hogy lehet, hogy elrabolták. Könyörgöm a világnak, hogy hozzák haza a gyermekemet. Ő csak egy buliba ment, egy fesztiválra, hogy jól érezze magát. És most Gázában van, és nem ő az egyetlen. Sok gyerek van, aki elment erre a bulira. Sok csecsemő, gyerek, idős ember és holokauszt-túlélő van, akiket elraboltak, akiknek a házát felgyújtották. Ez emberiesség elleni bűntett. Mindannyiunknak össze kellene gyűlnünk, hogy megállítsuk ezt a terrort és mindenkit hazahozzunk" - mondta angolul.



Az AFP szerint megszólalt Emmanuel Macron is az ügyben, aki „visszataszítónak" és „gyalázatosnak" ítélte a túszejtést. Az Elysée palota szerint Macron a nő „azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására szólította fel" a terroristákat, hozzátéve: „Franciaország teljes mértékben mozgósítva van, és partnereivel együtt dolgozik a Hamász által fogva tartott francia túszok kiszabadításán".