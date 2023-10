Dollármilliárdos lett Magic Johnson

A volt kosárlabdázó vagyonát a Forbes 1,2 milliárd dollárra becsüli, ezzel ő lett a negyedik sportoló, aki a Forbes listája szerint csatlakozott a leggazdagabbakhoz. Rajta kívül Michael Jordan, Lebron James és Tiger Woods szerepel ezen a listán.

photo_camera Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

A most 64 éves Magic Johnson 1996-ban vonult vissza, a Forbes szerint NBA-karriejével 40 millió dollárt keresett, vagyona nagyobb részét viszont a sporton kívül szerezte befektetésekkel, illetve különböző sportcsapatokban való tulajdonosi részesedéseket is. Befektetései vannak például a Starbucksban és a Burger Kingben is.

A Forbes szerint már hamarabb is lehetett volna milliárdos, ha korábban, amikor bekerült az NBA-be, nem utasítja vissza a Nike részvényeit, ami helyett végül a Converse-szel szerződött le. (BBC)