Rogán Antal minisztériumában kötött ki a propagandatörténeti riportot készítő Kunfalvi Nóra

2016-ban akkor vált egyértelművé, hogy kiadták a kilövési engedélyt az addig kormánybarát oligarchára, Spéder Zoltánra, hogy a TV2 egy mai mércével is keménynek számító lejárató anyagot közölt róla. A vállalkozóról készült lesifotók bemutatása alatt olyan szövegek hangzanak el, hogy „egy hozzá közel álló ember szerint felesége egy teniszedzőért hagyta ott a milliárdost” vagy „egy másik ismerőse szerint Spéder csak nyugtatókkal tud elaludni”.

Ezzel egyidőben külön törvénnyel szorították ki a takarékszövetkezeti integrációból, majd a hatóságok is rászálltak az érdekeltségeire. Később aztán el kellett adnia az ingatlanbirodalmát, majd pedig az FHB Bankban betöltött elnöki tisztségétől és tulajdonrészétől is meg kellett válnia. Végül a Libri-Bookline csoportban megmaradt részesedése is az MCC-nél kötött ki.

A propagandatörténeti anyagot pedig az a Kunfalvi Nóra készítette, akiről most a K-Monitor megírta, hogy

Rogán Antal propagandaminisztériumában megkapta a Miniszterelnöki Online Kommunikációs Főosztály vezetését. Pont olyan ez, mint amikor a Magyarázat mindenre című filmben a jobboldali újságírót felveszik a minisztériumi stábba. Szeptemberben a kötcsei találkozón mi is láthattuk, ahogy Kunfalvi telefonnal örökíti meg a miniszterelnök érkezését.

photo_camera Orbán Viktor és Orbán Balázs mögött: Kunfalvi Nóra Fotó: Németh Dániel/444

Egyébként a Telex videója szerint Kunfalvinak már 2021-ben is volt belépőkártyája a Karmelitába. Szóval nem vetette vissza a karrierjét, hogy a bíróság a Spéderről készült anyagról kimondta, hogy az valótlan állításokat híreszteltek az üzletemberről, és ezzel megsértették jó hírnevét, magánélethez és a magántitok védelméhez fűződő jogait, valamint tendenciózusan úgy szerkesztették a Spéderre nézve sértő állításokat, hogy egy pénzéhes, mindenkit eltaposó bankárként ábrázolják. A döntés szerint a szakmai szabályokat és az alapvető médiaetikát felrúgva eközben Spéder családjára, egészségi állapotára is minősíthetetlenül személyeskedő megjegyzéseket tettek.