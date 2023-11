Van még egy ország, ahol diplomaták seregével védik a balhézó focidrukkereket

photo_camera Boca Juniors-drukkerek Rio de Janeiro híres strandján, a Copacabanán Fotó: CARLOS FABAL/AFP

Sokáig úgy tűnt, nincs Magyarországnál lelkesebb ország, ha balhés futballszurkolók védelméről van szó. Szijjártó Péter külügyminiszter talán még a keleti kényurak előtti hajbókolásnál is fontosabbnak tartja, hogy azok a magyar állampolgárok, akik egy külföldi futballmeccset szívesen kötnek össze a vendéglátó ország lehető legtöbb jogszabályának megszegésével, a legmagasabb szintű védelmet kapják meg a magyar hatóságoktól.

Szijjártó hobbija a 2021-es Európa-bajnokságon rendezett emlékezetes müncheni német-magyaron szabadult el végelegesen, amikor a külügyminiszter a német hatóságokat vádolta meg a magyar szurkolók provokálásával. Azóta akár a magyar válogatott, akár valamelyik klubcsapatunk játszik külföldön, Szijjártó általában személyesen jelenti be, hogy a helyszínen hány magyar diplomata védi majd azokat a magyar drukkereket, akiknek esetleg valamiféle gondja támadna a helyi rendfenntartókkal, igazságszolgáltatással.

Egy ország diplomáciai erőforrásainak ilyen jellegű felhasználása egészen páratlan, most viszont végre sikerült valami hasonlót találni, igaz, valamivel komolyabb meccsen, mint a Leverkusen-Fradi vagy a Litvánia-Magyarország.

Magyar idő szerint szombat este kilenckor rendezik Rio de Janeiróban a Libertadores-kupa, a legrangosabb dél-amerikai kupaküzdelem döntőjét. A két résztvevő a szerencséjére hazai pályán játszó Fluminense és Argentína legnépszerűbb csapata, a Boca Juniors lesz.

Becslések szerint Argentínából több mint 100 000 drukker érkezik a novemberi riói nyárba, több, mint a 2014-ben szintén itt rendezett Argentína-Németország vébédöntőre. Jelentős részüknek jegye sincs a Maracana stadionban rendezett meccsre, csak szeretnének részesei lenni az ünneplésnek – vagy a balhénak.

Az első pillanattól tudni lehetett, hogy a két csapat szurkolói közt lesz balhé, és péntekre virradóra már komoly összecsapások is voltak a két tábor közt. Hogy ki kezdte, arról pártállás szerint megoszlanak a vélemények, akárcsak arról, hogy a brazil rendőrök kemény fellépése segített elkerülni a komolyabb vérontást, vagy csak olaj volt a tűzre. A legnagyobb verekedések egyébként éppen a világ egyik leghíresebb strandján, a Copacabanán törtek ki, ahol minden turista, még az argentin focidrukkerek is szeretnek ejtőzni.

A hétvége az eddigieknél is nagyobb balhét hozhat, nyilván erre készülve az argentin diplomácia különböző képviselői folyamatosan tájékoztatják a Rióba érkező drukkereket, hogy mit és hogy csináljanak. Többször felhívták például a Boca-drukkerek figyelmét, hogy Brazíliában nagyon komolyan veszik a lelátón előforduló rasszista incidenseket, bekiabálásokat, és akár börtönbüntetést kaphatnak ezek elkövetői. Azt nem tették hozzá, mert magától értetődő, hogy például azokra a fordítást nem igénylő „MACACO! MACACO!” bekiabálásokra gondolnak, amik minden argentin-brazil összecsapáson előkerülnek az előbbiek felől.

Argentína brazíliai nagykövetsége arra is felhívta a drukkerek figyelmét, hogy a Maracanának nem csak saját rendőrőrse van, hanem olyan „expressz” bírósága is, ahol villámgyorsan le is folytatják a stadionban lefülelt vétkesek elleni eljárást. A Boca-drukkerek megnyugtatására azt is hozzátették, hogy a meccsen a riói argentin konzulátus hét munkatársa is jelen lesz, hogy segítséget nyújtson a bajba került szurkolóknak. Éppen annyi, mint a márciusi Leverkusen-Fradin.



