A miniszter tévésztárként elismeri L. Simont, de vezetőnek alkalmatlannak tartja

A parlamentben a szocialista Hiller István kérdezte Csák János minisztert, miért rúgta ki L. Simon Lászlót, aki ellen a Mi Hazánk indított kampányt a Nemzeti Múzeumban bemutatott World Press Photo bizonyos képei miatt, amik egy Fülöp-szigeteki LMBTQI+-közösséget mutattak be. A kiállítást egyébként Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nyitotta meg, de a Mi Hazánk felhördülésére, azt korhatárossá tették. A látogatóktól a Nemzeti Múzeumban mégsem kértek személyik a belépésnél.

photo_camera L. SImon László Kötcsén Fotó: Németh Dániel/444

Csák János azzal indokolta a múzeumigazgató felmentését, hogy L. Simon nem tartatta be a törvényeket. „Mi lenne, ha az atomerőmű igazgatója válogatna a törvények között, hogy melyik törvényeket tartja be.” Majd kissé zavaros okfejtésében arról kezdett el beszélni, hogy az Egyesült Államokban sem ihatnak sört a 21 év alattiak, 18 éves kortól embert is ölhetnek. Szerinte az Egyesült Államok azért erős állam, mert betartják a saját törvényeiket. Csák elmondta, hogy a gyermekvédelmi törvényt a parlament hozta, ő csak végrehajtja. „Ez a kormány hisz a hatalmi ágak elválasztásában, mi a végrehajtó hatalom vagyunk” - nevettette az ellenzéki képviselőket a miniszter. „Ha valaki nekem azt mondja, hogy nem tudja betartatni a törvényt, nekem elég nehéz érzéseket okoz.”



link Forrás

Végül L. Simon Lászlóról azt mondta: