Bocsánatot kért és kárpótlást ígért a Booking a kifizetési botrány miatt

A Booking.com vezérigazgatója, Glenn Fogel kedden levélben kért bocsánatot azoktól a szállásadóktól, akik a kifizetési botrányban késve vagy még most sem kapták meg a pénzüket – írja a Spabook.net. Érdekesség, hogy valószínűleg csak a magyar szállásadók kaptak most bocsánatkérő levelet, legalábbis egy japán utazási oldal már október közepén arról írt, hogy a Booking.com bocsánatot kért partnereitől és magyarázatot adott a késedelmes kifizetésre.

A vezérigazgató a levélben legalább 50 eurónyi kárpótlást ígért az érintetteknek. Ez nem fix összeg: változik a tartozás hosszának és összegének mértékével, de hogy mennyivel, azt nem tudni – írja a lap, amely közzé is tette a levelet. Ebből kiderül, hogy a Booking nem is tudja, kinek tartozik még. Azt írják ugyanis, hogy



„ha Ön olyan partner, aki még mindig kifizetésre vár, és még nem kerestük Önt ezzel kapcsolatban, kérjük, jelezze ezt nekünk a partner.payments@booking.com címen, hogy minél előbb rendezzük kifizetését.”



photo_camera A Booking örömmel várja, hogy bármit kínáljunk rajta



A levélben Fogel elismeri: az általuk lefolytatott rendszerfejlesztés, „beleértve a pénzügyi és fizetési platformjaink rendszerfrissítését” okozta a problémákat. Bár állítása szerint ezeket a folyamatokat alaposan megtervezték, „számos előre nem látható probléma adódott”, ami miatt „néhány partnerünk kifizetése megszakadt”. A Spabook szerint ez olyan „súlyos incidens, amely nagy valószínűséggel vagy adatvesztést vagy erőforráshiányt jelezhet”.

A Booking nem- vagy késve fizetési problémája idén nyáron robbant ki, csak Magyarországon volt olyan károsult, aki augusztus elején már több mint 10 millió forintjára várt. A Magyar Turisztikai Ügynökség úgy becsülte, hogy több ezer magyar szállásadót érintett az ügy, amely miatt a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálatot indított, és szeptember elején rajtaütésszerű vizsgálatot is tartottak a cég budapesti irodájában. A probléma nemcsak magyarországi szállásadókat érintett, hanem a világon nagyon sok országban, Thaiföldön, Indonéziában és több európai országban is gondot okozott. Közben a cég nyeresége egy év alatt 51 százalékkal nőtt.