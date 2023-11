Gulyás Gergely jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg Karsai Dánielnek

A magyar alkotmány szerint sem igaz, hogy az ember nem dönthet az emberi életről – reagált Karsai Dániel Gulyás Gergely miniszter nyilatkozatára. Az életvégi döntés legálissá tételéért kampányoló, gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász egyúttal Facebook-posztban köszönte meg a miniszternek, hogy a kormányinfón „jobbulást” kívánt neki.

Karsai és csapata csütörtökön tartott sajtótájékoztatót, ahol ismertették, hogy beadták és nyilvánossá tették az észrevételeiket a kormány ellenvéleményére. Az alkotmányjogász itt árulta el, hogy az elmúlt hetekben több párt is megkereste, hogy szívesen segítenének neki, de nem akarnak nyilvánosság elé állni, mert nem szeretnének politikai vitát. Erre azt üzente nekik, hogy „puha szerszámmal nem lehet kemény deszkába szöget beverni”.

Interjúnk Karsai Dániellel.



Eközben a kormányinfón újságírói kérdésre Gulyás Gergely elegánsan összemosta az eutanáziát és a halálbüntetést – aminek a visszaállítását, vagyis annak lehetőségét maga Orbán Viktor követelte a leghangosabban még 2015-ben –, majd lezárta a kérdést annyival, hogy az emberi életről „végső soron nem az embereknek kell rendelkeznie”, végül

jobbulást kívánt a gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogásznak (a felvételen 01:32:00-től).

Egy friss felmérés szerint egyébként a magyarok négyötöde támogatná az életvégi döntéseket.

Az alkotmányjogásznál tavaly nyáron diagnosztizáltak ALS betegséget, ami a központi idegrendszer mozgásért, beszédért, nyelésért és légzésért felelős izmainak pusztulásával, idővel teljes bénulással és fulladással jár. A betegség kialakulásának pontos okai nem ismertek, így nem is gyógyítható. A most 46 éves Karsai a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán pereskedik azért, hogy maga dönthessen az élete végéről, az aktív életvégi döntés - civil nevén aktív eutanázia - ugyanis nem legális a ma Magyarországán.

Karsai posztja szerint az alaptörvénybe foglalt emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jog pontosan azt jelenti, hogy az ember dönthet a saját életéről - és annak végéről -, és felhívta Gulyás figyelmét arra, ha ellenzi a halálbüntetést, a minden méltóságot nélkülöző, fizikai kínszenvedéssel járó életbüntetést is elleneznie kéne.

A strasbourgi bíróság nemrég kétnaposra bővítette a november végi tárgyalást, szakértőket fog meghallgatni, és két szervezetnek, a Dignitasnak és a European Centre for Law and Justice-nak is megengedte a beavatkozást, azaz az írásbeli észrevételek benyújtását.