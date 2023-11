Magyar tudós fejleszti az AI-t, amivel jobban megérthetjük az anyagi világot

Csányi Gábor kémikus, fizikus, matematikus, programozó

Tizennégy évesen költözött külföldre, ma a Cambridge-i egyetem professzora

Fejlesztése a mesterséges intelligencia segítségével modellezi az anyagok viselkedését, ez több iparág jövőjére hatással lehet

Az interjúra magyar pártlogós pólóban jött

A nemzetközileg is jegyzett magyarokat bemutató Kiment, bejött podcast újabb adása

