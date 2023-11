Magyarországnak nem szabadna többé a „háborús bűnös Putyintól” függnie az EU energetikai biztosa szerint

Magyarországnak fokoznia kell az erőfeszítéseit, hogy leváljon az orosz energiaforrásokról, melyek sebezhetővé teszik az országot a Kreml rosszindulatú befolyásolási kísérletei előtt, közölte kedden az Európai Bizottság energetikai biztosa, Kadri Simon.

A Politico beszámolója szerint Simon arról beszélt, Magyarországon is tudják, hogy e tevékenységgel (azaz az orosz energia vásárlásával) lehetőséget teremtenek Oroszország számára, hogy manipulálják a piacot, és hogy Magyarországnak sem érdeke, hogy fenntartsa ezt a függőséget.

photo_camera Kadri Simson nem hallotta, vagy nem tekinti hivatalosnak Szijjártó bejelentését. Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

A Gazprom orosz gázóriás októberben jelentette be, hogy növelni fogja a Magyarországra érkező földgáz-szállítmányok mértékét. Erre azután került sor, hogy Orbán Viktor Pekingben tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Ezzel kapcsolatban Simon elmondta, hogy egyetlen európai politikai vezetőről tud, aki kezet fog ezzel a háborús bűnössel. A legutóbbi találkozó a második alkalom volt, amikor Budapest és Moszkva további földgáz-vásárlásról egyezett meg az Ukrajna ellen indított totális orosz háború kezdete óta.

Ugyan a magyar kormány előszeretettel hivatkozik arra, hogy az orosz földgázt nem lehet leváltani, és ezért ők nem politikai, hanem gazdasági kérdésként tekintenek erre, a Politico is emlékeztet rá, hogy a környező országok közül többen, így Szlovákia és Bulgária is komoly lépéseket tettek már azért, hogy 2027-ig kivezessék az orosz gázt a piacukról.

Simon szerint az összes tagállam felé, amely például orosz technológiát használ az atomenergetikában, azzal a kéréssel fordultak, hogy készítsenek terveket a diverzifikációról. De az EU-biztos szerint sajnálatos, hogy közben Budapest Paks II építésére készül, amihez orosz támogatást és nukleáris fűtőanyagot használnának fel, és a magyar kormány már előre jelezte, hogy ellenezni fog bármilyen szankciót, ami az atomenergia területét érintené.

A Politico megjegyzi, hogy az EU jelenleg a 12. szankciós csomagon dolgozik, de ebben várhatóan nem lesz érdemi szigorítás az orosz földgáz vásárlásával kapcsolatban, ám Simons szerint abban a pillanatban, ahogy Magyarországgal együtt egyhangú támogatása lesz ennek az EU-ban, akkor ez lesz a közös álláspontjuk.

A Portfolio a biztos nyilatkozata nyomán megjegyzi, hogy Magyarország ugyan az EU leginkább külső energiaszállításoktól függő országai közé tartozik, és energiájának több mint 50 százalékát Oroszországból szerzi be, ugyanakkor ez az arány a háború előtt 90 százalék volt, és a Friedrich-Ebert Stiftung friss elemzése szerint a kormány fokozatosan diverzifikálja az energiavásárlásait az azeri és román import révén.

A Centre for Research on Energy and Clean Air legfrissebb jelentése szerint pedig a Magyarországra irányuló havi orosz fosszilis gázimport már három egymást követő hónapban csökkent, augusztushoz képest 14%-kal idén szeptemberben. Többek között a magyarországi földalatti gáztárolók közel teljes kapacitása és a szezonális tényezők miatt csökkent gázfogyasztás okán, októberben azonban tovább nőtt a Gazpromtól vásárolt mennyiség. A cikk kitér arra is, hogy Magyarország megállapodást kötött Lengyelországgal a gáz szállításáról egy újonnan épített lengyelországi LNG-terminálból.