Hajszálon múlt, de összejött a magyar inflációs bravúr, 12 hónapot tölthettünk Európa élén

Bár a lehető legkisebb különbséggel, de októberben is a magyarországi volt az Európai Unió legmagasabb inflációja. Az Eurostat által pénteken közzétett adatsorban a magyar infláció eleve 0,3 százalékponttal kisebb volt, mint a KSH által számolt éppen-egy-számjegyű 9,9 százalék.

És mivel a cseh infláció a szeptemberi 8,3 százalékhoz képest jócskán megugrott, tényleg minimális, egyetlen tizedszázalékos volt a magyar előny. De ennyi is elég volt,

így sorozatban tizenkettedik hónapja a magyarországi áremelkedés a legmagasabb az unióban. Az év végére tervezett 7 százalékos magyar inflációnál már most is csak két másik uniós tagállamban magasabb az átlagos áremelkedés, igaz, a szlovén és a horvát infláció nincs sokkal ez alatt.

Az Eurostat adataiból az látható, hogy továbbra is a kelet-közép- és kelet-európai térség országaiban jelenti a legnagyobb gondot az áremelkedés, függetlenül attól, hogy eurót használnak-e már, mint a szlovákok, szlovénok, vagy még saját valutájuk van, mint a térségi országok többségének. A balti államok közül kettőben mostanra lényegében beállt az árstabilitás, az észt infláció viszont a szeptemberi 3,9 százalékról 5 százalékra emelkedett.

De ami fontosabb ennél: a legnagyobb európai gazdaság, a német, szintén 3 százalékra faragta le az inflációját, ami augusztusban még 6,4 százalék volt. Az olasz infláció már az árstabilitás alsó tartományában van, míg három uniós tagállamban konkrétan alacsonyabbak voltak az átlagos fogyasztói árak, mint tavaly októberben.

Mindehhez az kellett, hogy októberben dinamikus legyen a dezinfláció a tagállamok többségében. Ez be is jött, a 27-ből 22 gazdaságban lassult az áremelkedés tempója, a maradék ötből kettőben is csak néhány tizedszázalékkal gyorsult. Ez valamivel kedvezőbb a szeptemberinél, amikor 21 tagállamban volt defláció, nem is beszélve az augusztusról, amikor csak tizenöt országban lassult az áremelkedés mértéke.

A magyar inflációcsökkenés robusztus volt, de elmaradt az olasztól, ami egészen kiemelkedő mértéket, csaknem 4 százalékot ért el szeptemberről októberre. A belgák számszakilag a magyarhoz hasonló tempóban vitték le az inflációt, de mivel jóval kisebb bázisról indultak, ez náluk jelentősebb csökkenés volt – olyan jelentős, hogy a dezinfláció átfordult deflációba, azaz az áremelkedés lassulása árcsökkenéssé változott.

Az Európai Unió összes tagállamában átlagosan 0,9 százalékkal lassult az áremelkedés. Az eurózóna inflációja 2,9 százalékra süllyedt, aminél 2021 júliusában volt utoljára alacsonyabb (2,2 százalékkal), míg az európai uniós 3,6 százalék a 2021. szeptemberi értékkel egyenlő.