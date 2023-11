Karácsony: Elképesztően rossz ötlet a Rákosrendezőre tervezett mini-Dubaj

„Az, hogy Rákosrendezőn magas házak legyenek, ez egy elképesztő rossz ötlet. Ez egy világörökség által védett belvárosszövet” – nyilatkozta az RTL Híradójának Karácsony Gergely a Rákosrendezőre tervezett mini-Dubaj ötletéről. A főpolgármester szerint nem lenne jó a Hősök tere közelébe „egy Gabriel Arkangyalhoz képest hatszor magasabb épületegyüttest” építeni. „A nemzeti panteon tulajdonképpen árnyékba kerülne” - mondta Karácsony.

Az RTL Varga Mihály pénzügyminisztert is megkérdezte, aki röviden azt válaszolta, hogy nem tud a tervekről.

Pénteken derült ki a VSquare hírleveléből, hogy 220-240 méter magas felhőkarcolóról tárgyalhatott a dubaji Burdzs Kalifát építtető Mohamed Alabbar cége, valamint az Egyesült Arab Emírségek több prominens figurája a magyar kormánnyal. A Telex megszerezte azt a belsős kormányzati dokumentumot, melyben több minisztérium terjeszti elő a kormánynak a kisebb luxusnegyedről szóló megállapodás részleteit. Az előterjesztés október 20-án készült, 5 napra rá pedig már a kormányülésen tárgyaltak a projektről, melyben 1900 milliárd forintból építene új városnegyedet az Emaar Properties, és minimum 300 milliárdos infrastruktúra-fejlesztést vállalt a kormány.

Igaz, a kiszivárgott dokumentumok alapján ez utóbbi fejlesztések elvégzését feltehetően a fővárosra terhelnék, habár sem a városvezetés, sem a kerületi önkormányzatok nem tudtak a tervről. A fővárosi önkormányzatnak valószínűleg pénze sem lesz a fővárosnak – épp most inkasszóztak tőle egy nagyobb összeget –, így lehet, hogy az államnak is be kell szállnia. A Szikra mozgalom zuglói tagja petíciógyűjtésbe fogott a terv ellen.

A tervezet alapján már október végén elkezdődött volna a projekt társadalmi egyeztetése, november végére pedig már benyújtással számoltak, de a lap forrásai szerint ez megcsúszott, és még mindig zajlanak a tárgyalások.