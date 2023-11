Kormányinfó: Tényleg lehet „mini Dubaj” Zuglóban

Az Economx azt kérdezte, hogy a korábbi kormányinfón ígért béreket érintő bejelentés lesz-e ma. "Már túl is vagyunk rajta", mondta Gulyás, csak akkor még nem volt megállapodás a minimálbér-emelésről. "Akkor más nem lesz? - kérdezte az újságíró. "Ennyire voltunk képesek" - mondta Gulyás.

A kórházi adósságról Gulyás azt mondta, a kormány keresi a felelősöket, már információik is vannak. Szerinte az adósság több tényezőből áll össze. Ugyan a rezsitámogatás jelentős volt, de még ennél is magasabbal voltak az energiaárak, de ez nem ok önmagában. Több ellátást számoltak el a kórházak, mint amire előzetesen számítottak, a fenntartással kapcsolatos költségek is emelkedtek, valamint hiányzott a menedzsment a kórházvezetés részéről, ami időben jelezte volna a problémákat. Ennek ellenére ez nem elfogadható, alapvetően kell változtatni a rendszeren, mondta.