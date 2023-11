Miért zárja ki a sajtó egy részét a kormány a sajtótájékoztatóiról?

photo_camera Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. november 30-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely rendszeresen némán hagyja ott a Magyar Hang újságíróit, amikor az utcán arról érdeklődnek, mikor fogják őket végre beengedni a Kormányinfóra. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő – aki kormánybiztosként felelős a sajtóval való kapcsolattartásért – tavaly azt mondta a lapnak, ő intézi a sajtóregisztrációt, és azt tanácsolta, hogy regisztráljanak. 2021-ben a járványra fogták, hogy nem engedik be a lapot. De a Direkt36 is járt már hasonlóan, illetve a Szabad Európa a Kádár-rendszer után most is ki van tiltva.

A legutóbbi Kormányinfón meg is kérdeztem Gulyást, hogy a Magyar Hang és a Szabad Európa miért nem járhat a kormány sajtótájékoztatójára.

link Forrás

A miniszter azt válaszolta, hogy „elég széles körben van itt a sajtó képviseltetve, Dörmögő Dömötör és más sincsen”. Megkérdeztem azt is, hogy nem férnének-e be, hiszen ahogy a közvetítéseken is látható, mindig van több üres hely.

Gulyás azt mondta, így sem szoktak beleférni a 2 órás időkeretbe, de nem vádolhatók a Kormányinfó szervezői azzal, hogy ne lenne jelen bal- és jobboldali, konzervatív és liberális sajtó kellő számban.

Megpróbáltam megtudni azt is, hogy ha nagyobb lenne-e az említett lapok elérése, mehetnének-e a Kormányinfóra, de Gulyás csak annyit mondott, hogy ha a 444-é lenne kisebb, akkor akár helyettünk mehetnének.

A tiltásnak valószínűleg tényleg nincs köze a nézettséghez, hiszen például amíg a Heti TV videóit néhány tucat ember látja, addig a Magyar Hangnál nem ritkák a több 10 ezres nézettségű videók sem.

Gulyás Balázs áprilisban arról írt, hogy eközben a rendszeresen egzotikus kérdésekkel bombázó Medveczky Attila, a Magyar Fórum/magyarforum.info alkalmazottja minden Kormányinfón ott lehet, pedig a magyarforum.info nincs a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT) által mért olvasottságú médiumok között, a Similarweb adatbázisa szerint pedig átlagosan 8600-an kattintanak a magyarforum.info-ra havonta., amivel Magyarországon a 41 991. leglátogatottabb honlap. „Ezzel szemben a legismertebb, kormányinfóról kizárt lap, a Magyar Hang hetilap portálja, a hang.hu ugyanezen adatbázis alapján az utóbbi három hónapban havi átlagban 1,1 millió olvasót érdekelt” – írta Gulyás Balázs.