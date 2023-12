Autópályára zuhant egy helikopter Madridban

Három ember megsérült péntek délután Madridban, mikor egy helikopter zuhant az M-40-es autópályára, írja az Euronews. A sérültek közt van a gép pilótája és utasa, egyikük ki tudott szállni a roncsból, másikukat a tűzoltók szabadították ki. Mindkettőjüket könnyű fejsérüléssel és combcsontöréssel szállították kórházba. A balesetben szintén könnyebben sérült egy sofőr, akinek autója elé zuhant a helikopter.

A helicopter crashed on a Madrid motorway ring road, hitting a car and leaving three people injured, the city's emergency services said https://t.co/Lpd0u6YnKw pic.twitter.com/JMVBit6es3

A gép a madridi nemzetközi kiállítási- és vásárcsarnok területéről szállt fel a baleset előtt, ahol a héten a European Rotors légijármű kiállítást rendezték, közölte a spanyol főváros polgármestere. José Luis Martínez-Almeida szerint

A baleset okait vizsgálják.

Two injured involving a helicopter accident in M40, near the Nations Center in Madrid. The Enstrom 280FX Shark helicopter (F-HPUX) that was participating in the European Rotors fair that was taking place in Ifema has crashed shortly after taking off.#helicopter #accident pic.twitter.com/ur5LVICgSY