Manfred Weber szerint Orbán áruló, és Magyarország nélkül is jóvá kell hagyni a támogatást Ukrajnának

Miközben Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a napokban jöhet az uniós pénz, a Politico hírlevelében egy tisztviselőre hivatkozva azt írják, Orbán Viktor az uniós pénzek szükségessége mellett „azzal érvelt, hogy meg kell védenie a lakosságot a magas megélhetési költségek és energiaárak mellett”, illetve hogy szükség van a pénzre azért is, mert „a szélsőjobboldal erősödik, ami még nála is radikálisabb”.

Szintén a Politico hírlevele szerint Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője pedig azt mondta, az Európai Unió vezetőinek „szükség esetén Magyarország nélkül” is jóvá kell hagyniuk az Ukrajnának nyújtott támogatást, majd úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor „áruló”. Iratxe García, az EP szociáldemokrata frakciójának vezetője is valami hasonlót mondott, szerinte „ha most engedünk Orbánnak, akkor tovább fog zsarolni minket”.

Orbán Viktor december 1-jei rádióinterjújában beszélt arról, hogy nem támogatja Ukrajna EU-tagságát és az ahhoz vezető tárgyalások megkezdését. Akkor úgy fogalmazott: