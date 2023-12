Már a Mediaworks is Novák Katalinhoz fordult az év utolsó műbalhéjának következő fejezetében

„Kovács Tibor elnök és Havas Katalin főtitkár (a Magyar Lapkiadók Egyesületének vezetői - a szerk.) politikai akciót hajtottak végre, tényleges hatáskörüket messze túllépve jártak el, az Önnek címzett sorok kizárólag az ő egyoldalú és elfogult magánvéleményüket tükrözik” – írja Novák Katalin köztársasági elnöknek címzett levelében a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) kuratóriumi elnöke, valamint a Mediaworks Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója és tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettese. Liszkay Gábor, Kálmán Erika és Csermely Péter azt kérik Nováktól, hogy „a levélben és az állásfoglalásban leírtakat ezen szempontok figyelembevételével értékelje”.

Az ügy előzménye, hogy a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) szerdán levélben fordult Novák Katalin köztársasági elnökhöz, akit arra kértek: ne írja alá a kedden elfogadott szuverenitásvédelminek nevezett törvényt. Az MLE állásfoglalásában rögzítette: a szuverenitásvédelminek nevezett törvény szerintük „szembe megy az Alaptörvény szellemével mind a jogállamiság, mind a sajtószabadság tekintetében.”

Ez az állásfoglalás nagy vihart kavart a kormánysajtóban, hiszen eddig ők is tagjai voltak az MLE-nek. A megszállt és elrogánosított Index egy szolgálati közleményt adott ki, amiben tudatja: kilép at MLE-ből. De szerda este már a Mediaworks is közleményben reagált. A többtucatnyi online és nyomtatott újságot (köztük a megyei lapok zömét), az ingyenesen osztogatott Metropolt és a Hír TV-t is tömörítő, erősen kormányközeli Mediaworks felszólította Kovács Tibort, „hogy az egyesület nevében kiadott, de az elnökség által jóvá nem hagyott állásfoglalást nyilvánosan vonja vissza, ellenkező esetben a Mediaworks visszahívja tisztségviselőit és kilép a Magyar Lapkiadók Egyesületéből.” Ezt követte most a levelük Nováknak, amit a Metropolról szemlézünk.

photo_camera Középen Csermely Péter, a Mediaworks Hungary Zrt tartalomfejlesztési vezérigazgató helyettese, aki valamiért résztvevője volt a Fidesz kihelyezett frakcióülésének. Fotó: Németh Dániel/444

A szuverenitásvédelminek nevezett törvénycsomagot kedden fogadta el parlament, a Fidesz-KDNP-s kétharmad mellett a Mi Hazánk is megszavazta. Több mint 100 civil szervezet tiltakozott a javaslatcsomag ellen, mert az szerintük a hatalom érdekeit védi, miközben megbélyegzi és megfélemlíti a közügyekben aktív állampolgárokat.



A törvény megszavazása után több független szerkesztőség (köztük a 444, a Qubit és a Lakmusz) közös közleményben jelezte: a „szuverenitásvédelmi” törvény betűje szerint ugyan nem a médiacégek működését szabályozza, mégis alkalmas arra, hogy súlyosan korlátozza a sajtószabadságot, megnehezítse, akár ellehetetlenítse a független szerkesztőségek, újságírók, médiacégek munkáját. Orbán szokásos pénteki rádióinterjújában azt mondta, ez „a zsoldosok tiltakozása”.