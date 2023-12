Aleksandar Vučić pártja nyerte az előrehozott szerb parlamenti választást

Vasárnap 2022 után ismét előrehozott választásokat tartottak Szerbiában parlamenti, tartományi és helyhatósági szinten. A parlamenti választásokat a Szerb Haladó Párt nyerte, a szocialistákkal és a Vajdasági Magyarok Szövetségével (VMSZ) továbbra is kényelmes többségben kormányozhatnak. Eddig a szavazatok 74,9 százalékát számolták össze. (Listánkon a 3 százalékos parlamenti küszöböt elérő pártok szerepelnek, valamint a VMSZ, a nemzetiségi pártoknál nincs bejutási küszöb.) A részvétel várhatóan valamivel több lesz a 2022-es 58 százaléknál.

Aleksandar Vučić – Szerbia nem állhat meg (valójában a Szerb Haladó Párt) - 46,6 százalék,

Szerbia az Erőszak Ellen (baloldali-liberális egyesült ellenzék) - 23,1 százalék,

Szerbiai Szocialista Párt (Slobodan Milošević egykori pártja, Vučić szövetségesei) - 6,8 százalék,

NADA - Szerb Koalíció (jobboldali ellenzék) - 4,8 százalék,

Mi - A Nép Hangja (jobboldali ellenzék) - 4,8 százalék,

Vajdasági Magyarok Szövetsége - 1,8 százalék (2022-ben 1,63 százalékot értek el, ez öt mandátumra volt elég, most lehet, hogy hatot szereznek).

photo_camera Aleksandar Vučić köztársasági elnök szavaz Fotó: SAMIR JORDAMOVIC/Anadolu via AFP

A májusi iskolai sorozatgyilkosságok kényszerítették ki, hogy újabb előrehozott parlamenti, tartományi és helyhatósági választást tartsanak Szerbiában. Addig is köztudott volt, hogy a délszláv háborúk következtében sokan tartanak illegálisan fegyvert odahaza. Az emberek féltek iskolába küldeni a gyerekeiket, nehogy ők legyenek a következő áldozatok.

A kormánypárti politikát ellenzők Szerbia-szerte hatalmas tüntetéseket tartottak, a kormány és az országot ténylegesen vezető Aleksandar Vučić köztársasági elnök menesztését követelték. Ebből a mozgalomból nőtt ki kilenc baloldali-liberális párt összefogása, a Szerbia az Erőszak Ellen.

A feszültség végül akkora lett, hogy október végén előrehozott választások kiírását jelentette be a kormány. A szerb politikai életet kézben tartó Aleksandar Vučić köztársasági elnök taktikai repertoárjának a része ez, többnyire olyankor él ezzel, amikor az országot irányító Szerb Haladó Pártnak áll a zászló – és a zászló szinte mindig neki áll, hiszen a párt szolgálatában áll a média és az állami szervek.

A pártjánál népszerűbb Aleksandar Vučić ugyanakkor emelte a tétet, mivel azt állította, lemond, ha a haladók nem tudnak kormányt alakítani. Igaz, nem bízott semmit a véletlenre.

A párt listái teljesen abszurd és alkotmányellenes módon a köztársasági, tartományi és helyhatósági választáson is a köztársasági elnök nevét viselik: Vučić - Szerbia nem állhat meg.

Az egykori magyarellenes, soviniszta, nacionalista, Vojislav Šešelj-féle radikálisokból kivált haladók legfőbb szövetségese a 2006-ban a hágai börtönében életét vesztő Slobodan Milošević-féle Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyarok Szövetsége (VMSZ). (Šešelj 2022-höz hasonlóan most sem jutott be a parlamentbe.)

photo_camera Pásztor Bálint, a VMSZ megbízott elnöke szavaz Fotó: Molnár Edvárd/MTI/MTVA

A magyar–szerb kapcsolatok – a két ország vezetői közötti kapcsolatok mindenképpen – még soha nem voltak annyira jók, mint most. Ebben fontos szerep jut a két autoriter hajlamú vezetőnek, Orbán Viktornak és Aleksandar Vučićnak. Összeköti őket a haszonelvűség – mindketten igen nagy kanyarokat írtak le, mire megtalálták azt a populista irányvonalat, ami most jellemző rájuk –, valamint vannak erős gazdasági kapcsolatok is. Ennek egyik példája a kínai pénzen épülő Budapest–Belgrád vasútvonal, de van más is, amiben a VMSZ-nek kitüntetett szerep jut: a Vajdaságba Budapestről érkező százmilliárd forintos fejlesztési pénzekhez közvetve a VMSZ-en keresztül lehet hozzájutni. A magyar közszolgálati tévé, valamint budapesti magasrangú fideszes politikusok sora kampányolt a párt mellett.

(Borító- és címlapkép: A Szerb Haladó Párt választási nagygyűlése Belgrádban december 2-án. Fotó: AFP)